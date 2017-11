De Honda CBX550. Met inboard schijfrem. (1982-1986)

Van de Honda CBX550 moeten er veel verkocht zijn. Want op elke motorsloop vond – en vind- je wel de voor de kleine CBX kenmerkende Comstar voorwielen met ingebouwde schijfrem. Is een schijf, ziet er uit als een trommel. En het is het nooit geworden.

Het kon niet op

De kleine CBX was aan het begin van de jaren tachtig een van de Honda modellen die maar een korte productietijd kenden. De jaren tachtig, dat was immers de tijd dat de Japanse motorbouwers dachten dat de bomen tot in de hemel groeiden en dat er voor elk motorrijder een eigen model motorfiets zou moeten bestaan. Plus dat ze de concurrentie geen enkele ruimte tot scoren wilden bieden. De Honda CBX550 was bedoeld om de verkopen van de Kawasaki GPZ550 te kelderen. Op veel markten was de CBX550 maar twee jaar leverbaar. De machine was voorzien van Honda’s TRAC anti duik voorvork, luchtondersteuning in de voorvering, een dashboard dat erg leek op dat van de CBX 1000 en natuurlijk die gekke binnenliggende schijfremmen. Mogelijk was de binnenboord remmerij bedacht om de schijven ook bij regen hun werk optimaal te laten doen. Dat was indertijd nogal een dingetje bij schijfremmen uit Japan. De kont werd afgeveerd door Honda’s Pro Link systeem.

De opvolger van de CB400De Honda CBX550 – de gedroomde opvolger van de CB400, de eerste goed sturende Japanse motorfiets (citaat Engelse pers) – was er in ‘naked’ uitvoering en met een tophalf kuip. De CBXsen waren erg netjes afgewerkt. De kleine CBX was snel, wendbaar en gek op toeren maken. Toch was de krachtbron daar best soepel bij, niet, ‘piekerig’. Er was al vanaf 3.000 tpm voldoende vermogen. En dat bleef zo tot de toerenteller naald het rood in liep. En het standaard uitlaatsysteem werd liefdevol vergeleken met de iconische ‘tros bananen’ onder de CB400. .Alleen hebben bananen nooit zo overtuigend geroest. Originele uitlaatsystemen zijn daarom erg schaars. En duur. Maar ondanks al zijn sportiviteit en perfect schakelende zesbak kon je op de CBX550 ook gewoon lekker toeren. De buddy en de zitpositie hielpen daar ook aan mee.

Minpuntjes

Het minpuntje is dat het Trac systeem en de ingebouwde schijven bijdragen tot het onafgeveerde gewicht van het voorwiel. En bij echt scherp rijden merk je dat. Een naderhand aangebrachte stuurdemper of de montage van een slag bredere band maskeerde de onrust die er daarbij aan de voorkant op trad tijdens het rustig aanrijden bij een verkeerslicht of dergelijk obstakel. De montage van conische balhoofdslagers die ‘ietsjes’ te strak worden aangedraaid was ook een optie. Het onderhoud aan die best mooi ogende constructies was nogal moeilijk. Dat maakte het duur. De ingebouwde schijfremmen waren duidelijk het antwoord op de vraag die niemand had gesteld.

De CBX550 had buiten al zijn pluspunten en kenmerkende dingen één echt pijnpunt: de kettingspanner van de distributieketting. Boven de 20.000 km begon dat onderdeel nadrukkelijk te ratelen. En daar was geen kruid tegen gewassen. Bovendien verhitte de versnellingsbak de olievoorraad van de achtervering. Dat leidde – zeker in lange bochten – tot een deinend veergedrag waar je niet op zat te wachten.

Klassiek, zeldzaam. En niet gezocht

In tussen zijn de CBXjes klassiek, zeldzaam en niet erg gezocht. De onderdelenvoorziening is beperkt. Maar met een mooi exemplaar kun je veel gedateerde, maar hoogtoerige pret hebben zonder direct je rijbewijs kwijt te raken.