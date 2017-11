Goed gereedschap is belangrijk

Dat werd weer eens duidelijk toen de koppeling van een Yamaha XS650 er af moest, omdat de schakelas vervangen moest worden vanwege slechte tanden aan de schakelpedaalzijde. Daar had zelfs een dubbel aan-gewurgd schakelpedaaltje geen grip meer op.

Die schakelas tik je er zo uit wanneer de koppeling gedemonteerd is. En om de koppeling er af te krijgen moet de centrale moer los. Daarom moet het binnendeel van de koppeling tegen meedraaien geborgd worden. Anders kun je aan de moer draaien tot je een ons weegt.

Wat direct opviel was dat de koppelingskorf een lip miste. Daarvan was al rijdend niks gemerkt, maar toch… De deksel werd gedemonteerd. De platen uitgenomen en keurig opzij gelegd. Op de manier die bij Europese, Amerikaanse en Russische motoren al 100 jaar goed gaat werd de koppelingsnaaf geblokkeerd. Dopsleutel met de lange arm er op. Kracht zetten. “PING!” Ah. Was dat zo gekomen. De tweede lip van de koppelingskorf lag er nu ook af. Jammer. Maar helaas. Dan de naaf maar blokkeren. Er was door de twee afgebroken lippen genoeg ruimte om de Zweedse tang – heel netjes met een paar aluminium plaatsjes tussen de bekken en de naaf – vast te zetten. Een stuk pijp als reactiepunt door de voorste motorsteunen. Kracht zetten…. De naaf spatte uit elkaar. Dat Japanse spuitgietwerk is blijkbaar glashard en super bros.

Dan maar koffie zetten?

Dan zit je intussen met een totaal vernielde koppeling en is het tijd voor bezinning. Koffie zetten? De hond uitlaten? Iemand anders de schuld geven van je eigen lompheid? Eerst wat mailtjes er uit naar bekenden: “Heb jij nog een koppeling voor een XS650 met dat en dat motornummer?“ Vervolgens een excursie naar een bevriende motorzaak. “Een blokkeertang voor de koppelingsnaaf? Natuurlijk hebben we die. En natuurlijk lenen we geen gereedschap uit. Oh. Zijn die gevulde koeken voor ons? Dat is leuk. Breng je die tang vanmiddag nog terug?“ Geregeld.

Met goed gereedschap was de demontage van de koppeling een makkie

Even kijken of er al reacties zijn op mijn noodkreet om een koppeling. Jawel. Er is een koppeling ter adoptie. Prima! Nu eerst het geleende gereedschap terugbrengen. Dan kan ik verder. Alleen nog even het voortandwiel demonteren om de simmerring om de te plaatsten schakelas te verversen.

Daar heb je een dop 36 voor nodig. En die heb ik uitgeleend. Aan wie was dat ook weer? Zou ik het dan toch met de Grote Bahco proberen? Ik kijk naar de resten van de koppeling. Kijk op mijn horloge. Van Silfhout en de Brezan zijn dicht. Ik trek mijn plan. Ik kruip nog een paar uur achter mijn beeldscherm en sta morgen om 08.00 uur scherp bij mijn lokale automaterialenhandelaar.

Dan koop ik een nieuwe dop 36 en een koppelingsnaaf blokkeertang. En die leen ik nooit meer uit. Behalve aan mensen die gevulde koeken meenemen en de spullen dezelfde dag terug brengen.