Gelijk is geen overwinning: Milieudefensie

“Op de overwinning.” Er werd opgetogen getoost door de medewerkers van Milieudefensie. De reden was het gelijk dat de kort geding rechter aan Anne Knol cum suis gaf. Oftewel: de Staat moet de luchtvervuiling direct aanpakken. Het gecrowdfunde kort geding was door Milieudefensie aangespannen omdat Nederland op een aantal punten de harde grens voor de uitstoot van fijn stof en stikstofdioxide maar niet haalt, terwijl de deadline daarvoor al was gesteld op het jaar 2015.

De rechter achtte een aantal punten bewezen, en stelde Milieudefensie in het gelijk. De champagnekurken knalden. Anne Knol was als een kind zo blij en repte van een overwinning. Maar in het gelijk gesteld worden is niet hetzelfde als victorie. Natuurlijk is het spijtig dat de uitstoot normen nog altijd niet aan de doelstelling voldoen. In die zin mag inderdaad geconcludeerd worden dat de genomen maatregelen niet de juiste zijn geweest. Daar mag ook best tegen gestreden worden.

Overwinningsroes

Maar in de overwinningsroes lanceerde Milieudefensie bij monde van Anne Knol alweer de eerste bedenkelijke suggesties om de luchtvervuiling te lijf te gaan. Let wel: suggesties. En ja hoor, wéér klonk de roep om meer milieuzones op lange termijn. Die werd aangevuld door opties als “dure parkeerplaatsen bij knelpunten” en het intrekken van vergunningen voor veeteelthouders, die normen overschrijden. Toegegeven, een roep om maximum snelheden naar wenselijke waarden te verlagen is een suggestie die hout snijdt. Maar één realistische zwaluw maakt nog geen zomer. Daarnaast: waar blijven de concrete ideeën?

Vergeten onderwerpen

Suggesties, die macro economisch en macro demografisch van aard zijn, zijn jarenlang niet geopperd. Ook nu niet. Terwijl thuiswerksubsidies, een verbeterde spoorinfrastructuur, het hard aanpakken van kolencentrales die gestookt worden met hout uit het Amazonegebied, betaalbare parkeergelegenheid die gekoppeld wordt aan gratis elektrische bussen, verkeersluwe zones, het weren van vervuilende cruiseschepen, strengere regels voor vervuilende pleziervaart en landelijke spreiding van economische activiteiten uitstekende ingrediënten zijn voor een groen totaalpakket. Maar ideeën van deze orde zijn niet tot nauwelijks geopperd vanuit de groene lobby. Laat staan besproken met de partij, tegen wie Milieudefensie een kort geding aanspande.

Rekening gepresenteerd

In plaats daarvan krijgt de automobilist waarschijnlijk de rekening gepresenteerd. Vooral de berijder van een youngtimer of een klassieker voor dagelijks gebruik zal onder de loep worden genomen. Het uitoefenen van een duurzame bezigheid dreigt een nog duurdere bezigheid te worden. Want eerder werd ook al duidelijk dat bijvoorbeeld oude diesels vanaf 2019 zwaarder worden belast. Dat is niet meer nodig, want die categorie is al fors gekortwiekt, evenals de uitstoot én het aandeel in de vervuiling die wordt veroorzaakt door het wegverkeer. Geen groene lobbyist die erover rept.

Verkeer als uitgangspunt is verkeerd uitgangspunt

Nu gaat scheidend Staatssecretaris Sharon Dijksma alsnog aan de slag. Ook Miss Demissionair neemt het verkeer mede als uitgangspunt. En dat wordt een verkeerd uitgangspunt als dit- samen met de agrarische sector- tot Kop van Jut wordt benoemd. Dat is grosso modo de overwinning waar Milieudefensie over rept. Maar het is een dikke nederlaag. Want de betrokkenen hebben jarenlang kansen gemist om het probleem rondom de luchtkwaliteit maatschappijbreed aan te pakken. En nu moet er binnen twee weken een nauwsluitend plan liggen. Dat moet echt een breed totaalpakket met eerlijke, doortimmerde en doorgerekende maatregelen worden. Met een totaalfocus, en niet alleen met de automobilist als leidraad. En als die maatregelen dan eindelijk tot resultaat leiden, dan mag je van een overwinning spreken. Ik vrees dat die lang, héél lang op zich laat wachten. Proost, Anne Knol.