De Ford Taunus van Janneke

De Ford Taunus 12 m uit 1965 van Janneke van Buren is slachtoffer van van Sinterklaas. Nou ja, dat is kort door de bocht. Maar Janneke heeft het altijd erg druk en zit bovendien in de organisatie die er elk jaar voor zorgt dat de Sint veilig in het Gelderse Dieren aan meert.

Zo’n meerdaags Sinterklaasfestijn regelen is een hele bult werk. En een van de meest onderschatte bezigheden is het verzorgen van de financiering van ons nationale kinderfeest. Want dat is Sinterklaas, ondanks de bemoeienis van allerlei slecht ingelichte maanhuilers die bij de Pieten aan discriminatie en slavernij denken. De Pieten zijn representaties van de god Loki. En Loki is de god van chaos en leugens uit de Noordse mythologie.. Oh ja: De kleding van de Pieten is die van Moorse edelen.

Als iedereen dat nu even deelt, dan zijn we meteen van de Zwarte Pietendiscussie af.

En dan gaan we weer terug naar Janneke’s Ford

Ford Taunus was de aanduiding voor een middenklasse-auto van de Ford-Werke AG in Keulen. De naam Taunus komt van het Duits gebergte met die naam, zoals dat ook bij een ander model, de Ford Eifel (1935 en 1939), het geval was.

Tot 1967 werd Taunus gebruikt als de merknaam voor alle Duitse automodellen van Ford Europa. Er bestonden destijds Duitse Ford-modellen Taunus 12M, 15M en 17M en een bestelwagen die “FK 1000” (Ford Köln) en later “Ford Taunus Transit” heette.

Met de introductie van de Ford Taunus type P7 in 1967 werd het beleid gewijzigd. De merknaam werd Ford en Taunus werd de modelaanduiding. Reeds bestaande modellen werden omgedoopt tot Ford 12M, Ford 15M, Ford 17M, Ford 20M, Ford 26M en Ford Transit. De letter M staat voor “Meisterstück” Laat dat duidelijk zijn.

Altijd dat tijdgebrek

Janneke doet bij al haar andere werkzaamheden dus de PR en fondsenwerving voor het Sinterklaas Comité Dieren, http://sinterklaasdieren.nl . Ze benaderde mij als plaatsgenoot wat tekst te schrijven om de burgerij om donaties te vragen omdat de gemeente belangrijker dingen aan het hoofd heeft dan ons nationale kinderfeest.

Dat de boekhoudster van de Sint kwam aanrijden in een stijlvolle Volvo was al een goed voorteken. Maar Janneke blijkt ook de trotse eigenares van een ‘spleetoogjes’ Ford, een Taunus 12M. Van zo’n auto droomde ze al lang. Toen er eentje te koop werd aangeboden maakte ze dus snel een afspraak. Naast de Ford waar ze voor was gekomen stond een ander exemplaar. Vrouwen kunnen razendsnel beslissen: “Ik wil deze niet, ik wil die!”

In de tussentijd staat de Taunus alweer een poosje opgeslagen. “Ik werk gewoon te veel en heb er te weinig tijd voor”. Dat is meestal de aanloop om te zeggen: “Hij is te koop”. In dit geval is het niet zo. Maar het is natuurlijk doodzonde dat een klassiekerliefhebber die A) geen man is en B) mijlenver onder de gemiddelde leeftijd van klassiekerliefhebbers zit haar klassieker opgehokt heeft. Temeer omdat ze het werk aan haar auto (mogelijk met wat hulp) echt zelf wil doen.

Stuur daarom uw aanmoedigingen en steunbetuigingen naar Janneke, per adres info@sinterklaasdieren.nl . Want warom zou alleen de Sint support moeten krijgen? We zijn in onze harten immers allemaal nog kinderen…

En donaties aan de Sint zijn natuurlijk ook welkom 🙂