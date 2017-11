Ford F250 4×4: Verkeerd Afgelopen

In ons werkzame leven zijn wij al heel wat bijzonders tegengekomen. En die vondsten worden doorgaans met u gedeeld. Iedere keer blijf je je echter verbazen hoe het zo ver heeft kunnen komen. Zo ook ‘de vondst’ in het Britse Pluckley, Graafschap Kent. Een – links gestuurde – handgeschakelde (gekoppeld aan een 6 cilinder motor) 4×4 Ford Pickup F250 ‘crew cap’ uit 1957, 1958, misschien 1959? Wie het weet, mag het zeggen. De mastodont – vermoedelijk afkomstig uit het Amerikaanse, in Groot-Brittannië gestationeerde leger – had jaren trouwe civiele dienst geleverd en werd begin jaren tachtig in de het terrein omzomende heg geparkeerd. Mocht daar van z’n Oude Dag genieten. De ‘tin worm’ daarentegen niet. Drie decennia later was de tijd rijp om ‘m daar weg te halen. Een ‘Oud IJzer’ specialist had de eigenaar £ 100 geboden. Gelukkig (…) vond die meneer het verstandiger om in ieder geval iemand anders de gelegenheid te bieden voor ietsje meer geld zich te voorzien van ‘wat onderdelen’… Maar Oeps, ruim dertig jaar in-weer-en-wind, had zijn tol geëist. Was echt tot op het bot opgevreten door de roest… Daarentegen wel weer een aanwinst voor Auto Motor Klassiek?!