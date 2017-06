Ford erfgoed lift mee op prijsontwikkeling klassiekers

De tijd dat aandelen en obligaties als exclusieve money makers werden beschouwd lijkt al even achter ons te liggen. Tegenwoordig kan een investering ook een handig gebruiksvoorwerp zijn. Designer handtassen, wijnen, horloges en munten doen het tegenwoordig in exclusieve kringen goed. En natuurlijk zijn onze geliefde klassiekers ook nog altijd in beeld als investeringsobject. Ford publiceerde onlangs een analyse, waarin het haar klassiekers toetste aan de marktontwikkelingen. Het Ford erfgoed ligt goed in de markt, zo bleek uit het verslag.



De totale waarde groei binnen de klassiekermarkt bedroeg in het afgelopen decennium 457 procent. Dit is een grotere stijging dan bij onroerende goederen, waarvan de waarde in Europa in het afgelopen decennium met gemiddeld 20 procent en met 152 procent sinds 2000, is gestegen. Ford becijferde, dat het in de lijst met duurste automerken bij de merken met de laagste instapkosten hoort.

Realiseren jeugddroom

Een verklaring voor de grote stijging van de waarde van klassieke auto’s is het feit dat over de winst uit verkoop door een individu geen belasting hoeft te worden betaald in Europese landen. Voor veel verzamelaars gaat het echter om het realiseren van een jeugddroom door een auto te kopen die ze altijd al wilden hebben.

Het diepst in de buidel voor een GT40

De vermogende Ford liefhebbers zijn bereid om voor de GT40 het diepst in de buidel te tasten. In 2012 werd een GT40 uit 1968 voor bijna tien miljoen Euro geveild. En in de afgelopen drie jaren brachten ook drie andere GT40 exemplaren miljoenen op. Ford presenteerde overigens meer cijfers ten aanzien van de waardeontwikkeling van haar historische modellen. De RS200, de groep B rallywagen van Ford uit de jaren tachtig, kent een gemiddelde prijs van €174.000,–, waar de nieuwprijs in 1984 €59.000,– bedroeg. Ook populair: de Escort Mk1 Mexico, die tegenwoordig gemiddeld €36.000,– doet.

Enkele toegankelijke Fords

Voor een breder publiek zijn diverse Ford klassiekers nog altijd betaalbaar, en als hobbyauto interessant. Wij noemen in dat opzicht enkele middenklassers. De 12M P4/P6 en de Cortina Mark 2 zijn nog voor schappelijke bedragen te verkrijgen. Ze worden wel zeldzamer in het wegverkeer, en dat kan op termijn de waarde van deze historische Ford middenklassers beïnvloeden, evenals de prijzen voor onderdelen. Over een sprong in de tijd gesproken: ook de XR3i van de derde generatie Escort is nog altijd toegankelijk. De gemiddelde prijs van deze potente Escort bedraagt momenteel €5.540,–. Wij hebben niet alleen vanwege dat prijskaartje het idee dat deze hot hatch- samen met zijn historische concurrenten- een uitstekende investering is. Een XR3i kan ook véél rijplezier bieden. En daar is het de echte liefhebber toch nog altijd om te doen.