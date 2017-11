Een anabole Ford Mustang: De Shelby GT 350/500

De 1967-68’er Ford Shelby Mustang GT 350 is één van de coolste Amerikaanse ‘muscle cars’ ooit gemaakt. Het was een raceauto met een kenteken. De nieuwe Shelby werd in 1968 in één klap legendarisch bij het grote publiek en de Mustrang passionado’s door de twaalf minuten durende achtervolgingsscene uit de politie thriller ’Bullit’. Die scene, waarin geen woord werd gesproken, etste zich diep in de breinen en harten van autoliefhebbers overal ter wereld Zo’n achtervolging was de droom van elke petrolhead. De droom van iedereen die ook maar een druppel olie door zijn aderen had stromen. Het was de ultieme Echte Mannen auto.

Beroemd door een film

In de film ‘Bullitt’ zagen we Steve McQueen en zijn 1968’er Ford GT 390 Mustang met gillende banden, stuiterend en slippend over de heuvels van San Francisco jagen om vervolgens over de ‘Pacific Coast highway’ te blazen. Een scene waar de mensen van ‘Fast and furious’ het van geleerd moeten hebben. En net als met zoveel dingen: Als je eenmaal het origineel hebt gezien, dan valt de rest tegen.

De geschiedenis van de Shelby Mustangs

Het verhaal achter de Shelby Mustang is een nagedachtenis aan hoe de drie grote Amerikaanse autofabrikanten –Ford, Chrysler en GM, ‘muscle cars’ ontwierpen om de profilering van hun auto’s sterk, dynamisch en sportief te maken. Het scheelde daarbij natuurlijk dan benzine in de States niets koste en dat brandstofverbruik een woord was dat hoogstens interessant was voor scrabble spelers. Prestige, daar ging het om. Daarom gaf de baas van Ford, Lee Iacocca een paar jaar nadat de Ford Mustang was gepresenteerd ontwerper en coureur Carroll Shelby (befaamd door zijn Cobra’s) de opdracht om een ultieme Mustang te maken onder de Shelby vlag.

Het resultaat van die opdracht waren twee spectaculaire gevechtsmachines voor op de openbare weg. De eerste was de GT 350, die een perfect bochtengedrag combineerde met een 289 cubic inch V-8 die zijn 355 pk via een vierbak en een positraction systeem naar de achterwielen bulderde.

De overtreffende trap

Het tweede model was de alles overtreffende GT 500 met het Cobra LeMans 428 cubic inch V-8 blok. Dat was de, voor de openbare weg geschikt gemaakte, 427 motor die Shelby had gebruikt om de Franse Grand Prix te winnen. De GT 500 ging van 0-100 in 6,5 seconden, en dat was indertijd fenomenaal. De GT 500 was de eerste ‘serie’ auto met ‘af fabriek’ een rollbar en met de veilgheidsriemen over beide schouders. Zijn styling was, met zijn verlengde, neus waar in de koplampen diep verscholen zaten, bruut agressief.

McQueen had ze zelf allebei

Steve McQueen zelf had een GT 350 en een 500. Hij gaf de voorkeur aan de 350 “Omdat het minder vanzelfsprekend is om me daarin dood te rijden.” De charismatische, coole, ontspannen levenshouding van de filmster gaf extra glans aan de reputatie van deze Über Fords. En omdat de auto niet alleen technisch zo indrukwekkend was, maar ook in het collectief geheugen staat gegrift vanwege de scene in ‘Bullit’ is hij daadwerkelijk één van de auto’s die de wereld veranderden.

Pas op voor namaak

Mocht u eerdaags tegen zo’n machine oplopen, wacht dan even met het trekken van uw pinpas. De Shelby Mustangs zijn namelijk zo populair dat er inmiddels aanzienlijk meer in omloop zijn dan ooit gemaakt.

En dan zijn er natuurlijk nog de recente stukken eerbetoon uit eigen huis aan deze wagens. Maar daar over later. Veel later