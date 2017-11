Al in 1947 had Dante Giacosa, de bij Fiat werkzame, geniale baas van de ontwerpafdeling patenten aangevraagd voor zijn vinding, een auto met dwars voorin geplaatste motor en versnellingsbak. Zijn naaste medewerker Carlo Salamano, chef testrijder bij die Italiaanse automobielfabrikant, haatte voorwielaangedreven auto’s en bekritiseerde iedere poging er ook maar iets van te maken.

Autobianchi

In 1962 nam hij afscheid van Fiat en dat opende eindelijk de deuren voor een vervolg. Dat resulteerde uiteindelijk in 1964 in de Autobianchi Primula. Autobianchi was min of meer een voortzetting van het in Milaan gevestigde rijwielen- en motorfietsenimperium Bianchi, een fabriek die al in 1899 de eerste automobiel op de wereld zette. Na de oorlog werd besloten de productie te staken en die in 1955 weer op te pakken. Geld was er niet en dus werd de hulp van Lancia en Pirelli ingeroepen; Lancia viel in 1967 ten prooi van Fiat en zodoende werd Bianchi vanzelf Autobianchi.

project X1/ 4

Het succes van de Primula overtuigde de Fiat directie ervan zelf ook zo’n autootje op de markt te brengen. In 1969 zagen de 128 en de Autobianchi A112 het levenslicht, waarbij de eerstgenoemde als ‘familieauto’ werd gezien, de andere een echt stadsautootje. Het ‘project X1/ 4, de latere Fiat 127, was een jaar eerder al in gang gezet. Simpel geschetst door Pio Manzoni, de opvolger van de 850. De wegligging bleek formidabel en de auto over voldoende motorvermogen te beschikken en laag in aanschaf. Een ‘supermini’ zullen wij dan maar zeggen. Het wagentje zou in 1972 geïntroduceerd worden als Fiat CoTY. Vanaf het eerste moment was de Fiat 127 een kassucces. Het duurde maar even of rivalen Audi (de ‘50’) en Ford (de Fiesta) kwamen met bijna eenzelfde concept op de markt. In 1987 viel in Europa het doek voor de Fiat 127; in 1995 in Zuid-Amerika. De teller stond toen op 5,2 miljoen exemplaren.