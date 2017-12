Épaves, wrakken dus. Of zijn het schatten?

Épaves,

Épaves, wrakken. Oorspronkelijk als term uit de scheepvaart wereld, maar voor ons klassiekerliefhebbers intussen met veel meer emotionele lading. In Frankrijk vallen allerlei vergeten en verlaten auto’s en motorfietsen ook onder de term. En op internet kun je helemaal verdwalen in die wondere wereld van roestige vergetelheid.

In Frankrijk zijn de meeste achteloos verlaten garages langs de nationale- en departementale wegen, waar van het bestaansrecht verdwenen was door de Autoroutes, intussen wel geruimd. Dat was allemaal Europese wetgeving. Maar Frankrijk is een heel groot land met veel ruimte en een infrastructuur die de komende jaren nog echt niet onder Europese regelgeving van vergetelheid geruimd zal worden.

Er is veel ruimte in Frankrijk

Op het Franse buitengebied vind je hele verlaten dorpen, verlaten boerderijen, verlaten schuren. Verlaten kastelen. Doorgaans zijn dat niet de gebieden waar erg veel exotische klassiekers hebben gereden, de kans dat je er een schuur vol 100+ jaar oude landbouwwerktuigen treft is groter dan het vinden van een Bugatti Royale. Maar je vindt er nog van alles. Twee jaar geleden hadden we een huisje gehuurd in de Limousin. We reden het toegangsweggetje naar ons onderkomen op en ik wees mijn Lief op een schuur achter het huisje “En daar staat dan altijd een wrak in”: een vergeten DS. En, hij stond er. De huisverhuurder was een voormalig lagere school hoofd die de DS na zijn pensionering te duur in het onderhoud en gebruik vond worden.

Épaves, wrakken of schatten?

Een gesprek in een Noord Franse kroeg met een bijna tandeloze – en stevig aangeschoten – grijsaard resulteerde de volgende dag in een bezoek aan een verwaarloosde boerderij in de achterlanden waar we onze grijsaard van de avond ervoor aan troffen terwijl hij een riot gun aan het demonteren was. Tegen de wand achter hem stonden een boel dozen met consumenten elektronica. Een naar schatting 15-16 jarig meisje maakte sussende geluidjes tegen haar zuigeling. Overal slingerden lege pizza dozen.

De oude geweermaker moest even op gang geholpen worden, maar toen herinnerde hij zich weer dat we met hem over oude motorfietsen hadden gepraat. Hij sommeerde een intussen gearriveerde, somber kijkende dertiger de schuur leeg te halen omdat ‘deze heren de oude motorfiets wilden zien’. We mochten mee helpen ruimen. Na twee uur graven en sjouwen kwam er een achterlicht tevoorschijn. De motor bleek een aangeslagen maar complete Benelli ‘kracht ei’ te zijn. Die Italiaan werd voor kleingeld geadopteerd, samen met een wat doorleefd aanhangertje dat ook op het erf slingerde. We reden een kilometer of vier terug om te kunnen pinnen, deden een glas wijn met onze nieuwe vrienden en we vonden dat we weer een prima weekend hadden gehad.

Maar er zijn risico’s

Onlangs hoorden we het verhaal van een Nederlander die zijn speurtocht naar Franse klassiekers naar een ‘next level’ had getild. Hij stuurde zijn drone de lucht in om alle Épaves en/of wrakken die niet van af de weg zichtbaar waren succesvol te kunnen spotten.

Bij zij laatste vlucht zat zijn drone boven een boerenerf. ‘On camera’ zag onze klassiekerliefhebber dat er iemand uit een schuur naar buiten kwam, weer naar binnen ging en weer naar buiten kwam. De man schouderde zijn geweer en haalde de drone uit de lucht.

Hou bij bezoeken aan Frankrijk altijd rekening met het lokale wapenbezit.