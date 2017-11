Ducati 750 SS, Laverda SFC en Guzzi Teleio Rosso

De Ducati 750 SS, Laverda SFC en Moto Guzzi Teleio Rosso. Dat zijn alle drie legendarische motorfietsen met als grootste overeenkomst dat er nu meer van zijn dan dat de respectievelijke fabrieken ooit hebben geproduceerd. Hoe onduidelijk de Italiaanse productiecijfers ook zijn.

De Ducati 750 SS

In AutoMotorKlassiek staat een uitgebreid verhaal over de Ducati 750 SS, de motor die Ducati van het randje van de vergetelheid haalde. Over die motorfietsen heeft Italo liefhebber Hans Smid eeen heel mooi verhaal in nummer 12 geschreven.

Bij het lezen van de tekst kwam er een herinnering boven. We stonden ooit om zo’n 750 SS heen. Hij was ZGAN en de trotse eigenaar was Fred wiens liefde voor het geboorteland van zijn vrouw zo ver ging dat hij FIAT en Ducati reed. En nu had hij alles, zelfs zijn huwelijk op het spel gezet door zijn 750 SS te kopen.

We stonden er omheen en keken er naar. We stonden er om heen als Japanse viercilinder rijders en we keken er naar. We waren maar matig onder de indruk en gaven mild commentaar. De twee klappers waren: “Die sticker zit scheef”en “Er zit een vlieg in het polyester van de tophalf. Wanhopig door zoveel bot onbegrip riep Fred wanhopig: “Maar het is wel een Italiaanse vlieg!”

De toppers van toen

Motoren, zeldzame en succesvolle motoren zoals de Ducati 750 SS, Laverda SFC en Moto Guzzi Teleio Rosso worden al snel legendarisch en onbetaalbaar. En net als bij de heilloze privatisering resulteert het spanningsveld tussen vraag en aanbod in een flexibel stukje markwerking. Kortom: Er zijn Slimme Henkies en dappere Willie Wortels die zelf aan de slag gaan om het aanbod van Ducati 750 SS, Laverda SFC en Moto Guzzi Teleio Rosso modellen te vergroten. Let wel: Dat gebeurt niet alleen met Italiaanse fietsen.

Er worden tot op dit moment ook nog zo goed als nieuwe en misschien zelfs beter dan echte Norton Commando racers aan geboden. Maar die zijn makkelijker te maken omdat de Britten niet aan details zoals speciale nummering van frames en carters deden. Ze zijn dus sneller als ‘echt’ te verkopen.

Namaken loont

Van de De Ducati 750 SS, Laverda SFC en Moto Guzzi Teleio Rosso zijn er elk honderden gemaakt. En denk dan eerder aan 500 dan aan 999 stuks. Een ‘replica’ die geboren is door een grote tank en een rearsetje aan het frame te hangen valt natuurlijk direct door de mand. Maar als er iemand de moeite heeft genomen om de hoek waar in de bougies in de koppen van een Laverda SFC steken aan te passen door de originele bougiegaten dicht te lassen en opnieuw te boren en te tappen? En het feit dat de meeste rode frames van Moto Guzzi’s 750 Sports van gewoon, in plaats van molybdeenstaal zijn? Dat is ook het verschil tussen heel duur en nog best duur.

Ach zo’n nagemaakte Ducati 750 SS, Laverda SFC of Moto Guzzi Teleio Rosso kan net zo mooi als een echte zijn. Je kunt er net zo op en van genieten. Maar wanneer zo’n topstuk voor de hoofdprijs is aangeschaft en dan een vervalsing blijkt? Dan kijk je er toch anders naar.