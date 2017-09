De BX is back! (En K1’s worden ook duur)

De BX is back!

De Citroën BX was ooit een absolute verkooptopper en ook de koploper is het leasesegment. Zag je een witte BX 1400, dan zag je een vertegenwoordiger. Zag je een zilvergrijze, dan keek je naar een 1600 (of 1900D) van een iets succesvoller leaseridder.

En iedereen was reuze te preken over de ‘kleine strijkijzers’.

Totdat ze massaal op de tweede, derde- en vierdehandsmarkt begonnen te verschijnen. Toen kwam aan het licht dat deze fantastische middenklassers wat overgevoelig werden als ze niet op tijd het goede onderhoud kregen. En daar ging de reputatie van de Brave BXsen. Horrorverhalen op verjaardagen en onder vrienden. En een BX? Die kocht je voor driehonderd gulden als de tank tenminste nog half vol was.

Een kennis kreeg een telefoontje: “Heb jij nog steds zo’n domme bX? Dan heb ik hier nog vier wielgoppen voor je. Maar er zit nog wel een BX tussen”. En dat was nog een heel goede ook. De auto kostte 100 euro plus een krat bier…

Een trouwe BX rijdster

De eerste auto van freelance fotograaf (en docente Frans) Sylvia was een 1400 cc BX. De auto kostte 1.000 gulden. Haar tweede BX was ook een 1400 en kostte 1.000 euro. De derde 1400 in het rijtje kostte een verbijsterende 2o00 euro. Maar die was dan ook van een op dat moment 84 jarige geweest, was rondom ZGAN. en had maar 84D kilometer op de klok. Er zaten zoveel rekeningen bij dat de auto alleen al een hele familie garagisten in leven moet hebben gehouden. Buiten het normale onderhoud heeft de BX één keer voor een verrassing gezorgd: Ter hoogte van Ede ging er een koelslangetje stuk. De onovertroffen Wegenwacht herstelde de zaak geïmproviseerd. En die reparatie heeft het intussen ook al drie jaar gehouden. En ook haar huidige – en mogelijk aanstaande ex – BX loopt net als zijn voorgangers een keurige 1 op 14-1 op 15.

De prijsontwikkeling

Nu bijna 7 jaar verder betaalt Sylvia de prijs voor de aanschaf van een auto uit het ‘uitloopjaar’. De auto’s die in een laat productiejaar zijn gemaakt komen van versleten mallen en zijn vaak nadrukkelijker af gekit dan hun voorlopers. Kortom: met nog maar net twee ton op de teller zit er serieus laswerk aan Sylvia’s BX aan te komen. Daarom ging ze zich op de markt oriënteren. De BX specialist in Dirksland waar ze haar huidige auto heeft gekocht heeft wat ruimtetekort, en daar ging ze dus eerst langs. Kees had een 1400 met carburateur die netjes, maar niet naar haar zin was. En meisjes gaan nu eenmaal voor schoonheid. De zilvergrijze 1600 automaat was wel een plaatmooie auto. Maar die moest 3250 euro kosten. Sylvia vroeg bedenktijd aan. Want haar freelancers inkomen heeft niet in de pas gelopen met de prijsontwikkelingen op BX gebied. Misschien moet er toch maar gelast worden. En dat zou dan de uitdagende klus worden voor de BX liefhebers in Ulft waar haar auto’s altijd in onderhoud zijn geweest.

Nu staat de prijsontwikkeling van BXsen niet op ons prioriteitslijstje. Maar we gingen toch eens rondkijken. En tot onze verrassing blijken er tegenwoordig BXsen worden aan geboden tot 9.750 euro. En laat dat dan een 19oo Sport zijn…

Bij auto’s tussen de 2.000-2.500 euro noemen de altijd eerlijke BX bezitters vaak wat ‘aandachtspunten’.

En de 1900 diesel break voor 500 euro met krap 4 ton op de teller heeft een nieuwe koppelingsset en nieuwe banden, maar komt wat lui uit de veren. En dat is wel een dingetje.

Het is dus gewoon een gevalletje van dat alles op zijn tijd geld waard wordt. Dat spreekt ook voor de vooruitziende blik van vriend Marcel. Die kocht een paar jaar geleden wat BMW K1’s. Toen had je een net exemplaar voor zo’n twee mille. De mooiste heeft hij gehouden. Maar dit jaar heeft hij de vier andere verkocht voor bedragen tussen de vier- en de zesduizend euro. Oh ja: Ducati Paso’s, dat zijn de nieuwe stiekeme stijgers.

Ons advies? Kijk eens in uw garage. Misschien bent u rijker dan u denkt

