Bijzondere Triumph Herald

De Triumph Vitesse met die mooi klinkende 1600 of 2 liter zescilindermotor is in klassiekerkringen geen onbekende. De Triumph Herald met de viercilinder evenzo, maar een Triumph Herald met een zespitter? Je moet het maar tegenkomen!

Op weg naar een adres in het Britse Nuneaton werd de aandacht getrokken door een niet origineel gekleurde Herald. Beetje vaart minderen en dan valt de badge op het kofferdeksel op ‘Herald 6’… Blijkt de eigenaar van deze uit 1968 daterende Herald er ‘n 2 liter zescilinder in te hebben gelepeld. Is niet zo heel veel werk, want de Herald was ook de basis voor de Vitesse. Beetje bredere wielen erop, grotere remschijven, zelfs een rolbeugel en je hebt iets bijzonders, iets om in het hedendaagse verkeer mee op te schieten… Zet zoiets u misschien tot nadenken?