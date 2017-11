Auto Motor Klassiek Festival barst over twee weken los

De afgelopen tijd hebben wij u regelmatig geïnformeerd over het eerste Auto Motor Klassiek Festival, dat op 29 en 30 april op Circuit Park Zandvoort wordt gehouden. Afgaande op de grote belangstelling voor het evenement, dat Auto Motor Klassiek in samenwerking met 402 Automotive organiseert, is het verwachtingspatroon hoog. De debuuteditie belooft veel bezoekers en duizenden klassiekers te trekken. Het festival biedt alle gelegenheid aan de bezoekers om zich één of twee dagen lang te gaan onderdompelen in echte klassiekerbeleving.

De laatste maanden was Auto Motor Klassiek op diverse beurzen en evenementen in binnen- en buitenland aanwezig. Daarbij was het opvallend dat vele bezoekers van de AMK stand een grote mate van belangstelling aan de dag legden voor het eerste Auto Motor Klassiek festival. 402 Automotive en Auto Motor Klassiek hebben dan ook een programma samengesteld waar de liefhebber niet omheen kan.

Veel variëteit op het circuit

Wij presenteren nog even een greep uit hetgeen, dat in Zandvoort aan de bezoekers wordt gepresenteerd. De HARC pakt uit met een aantal leeftijdsgebonden raceklassen. Voor de wedstrijden van de HARC en MG Triumph geldt, dat deze meetellen voor diverse (inter)nationale competities. Over circuitactiviteiten gesproken: het is ook mogelijk om met de eigen klassieker onder meer deel te nemen aan de parade.

Alles voor de klassiekerliefhebber

Het Auto Motor Klassiek festival biedt nog veel méér. In Zandvoort zijn onder meer een grote clubpaddock, een bedrijvenstraat, een concours d’elegance én de Porsche collectie van State of Art te zien. Kortom: het festival biedt véél, zo niet alles, om de liefhebber en eigenaar de klassiekerliefde in optimale vorm te laten ervaren.

Gratis toegang met klassieker voor eerste 750 aanmelders

De eerste 750 personen die zich in de voorverkoop aanmelden met een klassieker, kunnen gratis mét de klassieker naar binnen. Deze tickets zijn in de ticketshop verkrijgbaar zolang de voorraad strekt. Extra passagiers betalen € 10 ipv € 18 met code AMK in de ticketshop. Wie niet één van de 750 kaarten weet te bemachtigen, kan het AMK Festival nog altijd met korting bezoeken. In dat geval bedraagt de entree slechts € 10 per persoon, inclusief paddock ticket voor de klassieker.

Niet met de klassieker, toch korting

Wie besluit om niet met een klassieker naar Zandvoort te komen, kan gebruik maken van de flyer die in Auto Motor Klassiek verschijnt. Die flyer is goed voor een stevige korting. Wie de flyer meeneemt betaalt slechts € 10 per persoon (maximaal twee personen per flyer). Parkeren met de auto of motor kan dan dop één van de andere parkeerterreinen. Deze korting geldt overigens ook in de voorverkoop via www.amkfestival.nl.

Meer informatie over de debuuteditie van het Auto Motor Klassiek Festival in Zandvoort leest u hier!