AMK Festival Zandvoort: Parade, track time en clubpaddock

Op 29 en 30 april vindt het eerste Auto Motor Klassiek Festival in Zandvoort plaats. In samenwerking met 402 Automotive organiseert Auto Motor Klassiek een klassiekerspektakel met tal van programma onderdelen en ruimte voor duizenden klassiekers. De organisatie heeft veel variëteit binnen het evenement aangebracht. Zo herbergt het AMK Festival ook een parade en de mogelijkheid tot vrij rijden. Daarnaast zal de clubpaddock een belangrijke rol spelen tijdens het evenement.

De eigenaren van een klassieker weten natuurlijk alles over hun auto. De techniek, de karakteristiek, de charmes, de sterke punten: het erfgoed kent geen geheimen voor de bezitter. Toch biedt het Auto Motor Klassiek Festival de liefhebbende eigenaar een mogelijkheid om de klassieker vanuit een andere invalshoek te leren kennen. Het circuit van Zandvoort is een mooie gelegenheid om de auto of het traject te leren kennen. Het programma onderdeel Parade biedt daar de mogelijkheid toe. Voor slechts € 25,- (in de voorverkoop, ter plaatse € 30,-) kunnen de belangstellenden 20 minuten in een rustig tempo het circuit verkennen. Een helm is niet verplicht en één passagier is toegestaan.

Track Time

Een andere manier om de auto- op een intensievere manier- te ontdekken wordt door de organisatie geboden met het programma onderdeel Track Time. Voor deze “vrij-rijden-oefening” gelden tijdens het AMK Festival ten opzichte van het Parade onderdeel andere voorwaarden. Deelnemers bepalen zelf de snelheid waarmee zij het circuit willen verkennen. Daarom is een helm in dit verband wél verplicht, zowel voor de bestuurder als de passagier. Voor €40 (voorverkooptarief) nemen gegadigden deel aan deze circuitproef. Een week voor de start van het evenement wordt bekendgemaakt in welke sessie de deelnemers zijn ingedeeld.

Merkenclubs

De programma-onderdelen Parade en Track Time voorzien dus in de nodige waarneembare activiteit. Natuurlijk zullen de bezoekers ook in alle rust van prachtige klassieke automobielen willen genieten. Daarom besteed de organisatie ook uitgebreid aandacht aan de club paddock, waar ruimte is gereserveerd voor tientallen merken- en typeclubs. Die annonce belooft een grote verscheidenheid aan klassieke auto’s van diverse merken, typen, nationaliteiten en categorieën.

Meer informatie

Samen met nog veel meer activiteiten vormen de genoemde programma-onderdelen meer activiteiten een uitgelezen mogelijkheid voor alle liefhebbers om zich een dag of een weekend lang onder te dompelen in alle facetten, die de klassiekerbeleving zo mooi maken. Meer informatie vindt u op de website van het eerste Auto Motor Klassiek Festival, dat een fantastisch evenement belooft te worden.