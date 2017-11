Organisatie AMK Festival helemaal klaar voor eerste editie

Komend weekend beleeft het AMK Festival op het Circuitpark Zandvoort haar vuurdoop. Na een periode van maandenlange intensieve voorbereiding is de organisatie klaar om de bezoekers te ontvangen en het volledige programma helemaal in goede banen te leiden. De eerste editie van het AMK Festival, dat wordt georganiseerd door 402Automotive én Auto Motor Klassiek, belooft op 29 en 30 april een klassiekerfeest te worden dat zijn weerga niet kent.

De afgelopen maanden hebben wij u natuurlijk geregeld geïnformeerd over de activiteiten op het AMK Festival, maar wij zetten ze nogmaals op een rij. De races, die georganiseerd worden door de HARC, zijn heel bijzonder. De races tellen mee voor officiële kampioenschappen. Dat geeft een bijzonder tintje aan het feit, dat de wedstrijden onderdeel uitmaken van het eerste AMK Festival. Uiteraard heeft de organisatie ook ruimte geboden om niet coureurs de magie van het Zandvoortse circuit te laten ervaren. Eigenaren van een klassieker krijgen de gelegenheid om zélf te rijden. Zowel een parade als een track time worden georganiseerd. Het programma voor zaterdag 29 april en zondag 30 april vindt u hier.

Nog veel meer activiteiten naast races

Naast de historische races en de parades biedt het veelbelovende AMK Festival nog véél meer. Een concours d’elegance, de State of Art Porsche collectie van Albert Westermann, de bedrijvenstraat en de aanwezigheid van tal van clubs bieden allen prachtige uitgangspunten om komend weekend een bezoek te brengen aan het Circuitpark Zandvoort.

Kortingsacties

Een extra plezierige bijkomstigheid voor is dat u -wanneer u met de klassieker naar Zandvoort afreist- met de actiecode AMK slechts €10,– voor een ticket betaalt. Let op: die korting geldt alleen in de voorverkoop. Ook wanneer u niet met de klassieker naar Zandvoort komt kunt u in de voorverkoop nog steeds kaarten bestellen, en dat kunt u doen via www.amkfestival.nl/tickets. Hier vindt u alle tarieven en voorwaarden.

Korting voor AMK lezers

Lezers van Auto Motor Klassiek kunnen gebruik maken van de flyer, die bij de meest recente uitgave van het magazine is gevoegd. Wanneer u AMK lezer bent en de flyer meeneemt naar Zandvoort betaalt u slechts €10,– per persoon (maximaal twee personen per flyer).

Niet te missen voor liefhebbers

Het wordt een prachtig evenement. Als u de klassieker een warm hart toedraagt, dan kunt u het simpelweg niet missen. Want u geniet van meer dan 1000 klassiekers op de paddock, boordevolle startvelden op de baan, races op het circuit en nog veel meer!

Meer informatie over het eerste AMK festival leest u op de website. Graag begroeten wij u komend weekend op het Circuit Park in Zandvoort!