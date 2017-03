4 SHARES Deel Tweet

AMP stekkers en massa: Het zijn de kleine dingen die het hem doen

De meest authenthieke elektrische verbindingen zijn die waarbij er oogstekkertjes zijn gebruikt. Op –bijvoorbeeld- de spanningsregelaar, de bobine(s) en instrumenten zitten dan draadeindjes van meestal M4 0f M5. Even een vingertje zuurvrije vaseline er langs. Het betreffende stekkeroogje er over. Vreetringetje er op. Moertje er op. Klaar. Maar niet voor dertig of veertig jaar.

Niets is voor eeuwig

Vanaf de zestiger jaren begon de industrie met schuif stekkers te werken. Het beste idee was van AMP incorperated. De AMP stekkertjes deden het prima. Maar naar gelang ze langer in een redelijk vochtige zaten kwam er oxides tussen de verbindingen. Die oxides zorgen voor overgangsweerstanden, voor warmte ontwikkeling in plaats van electrisch contact. Een nog steeds onderschat venijn zit hem in overgangsweerstanden en de massa verbindingen.

Solderen is beter

Het aanzetten van een nieuwe stekker kan het best gebeuren door hem aan te solderen. Doe dat met een soldeerbout die zoveel vermogen levert dat de soldeeractie zo kort mogelijk duurt. Zo wordt verhitting van een te groot deel van de kabel – en dus de thermische belasting van de isolatie – zoveel mogelijk vermeden. Gebruik voor het solderen zuurvrije soldeervloeistof. Vet de nieuwe verbinding in met zuurvrije vaseline.

De op een na beste manier wordt dus het meest gebruikt. Dat is een keuze uit verantwoorde gemakzucht De AMP schuifstekkers worden op alle beurzen en mij elke bouwmarkt aangeboden. De exemplaren uit de befaamde ‘knakenbakken’ laten we liggen. Ze zijn van inferieur materiaal. En dat zorgt er voor dat ze met een goede klemtang juist niet goed aan te knijpen zijn.

Met een bijgeleverde of naderhand aangeschafte professionele knijptang worden de stekkers om het gestripte draadeind geklemd. Mogelijk is dat ergens in het verleden van ons voertuig gedaan door de stekker met een waterpomptang over de gestripte koperkern te knijpen. Misschien zelfs over een koperkern die niet voldoende blank was gemaakt. En daarom zitten we nu met de ellende. De losse koperdraadjes waaruit een kabel bestaat zijn zo jarenlang onbeschermd geweest. Uit zelfbescherming heeft elk apart draadje een groenig oxidejasje aangetrokken. En al die oxide werkt dan weer isolerend. Geeft geen stroom door. Wekt wel warmte op.

Kijk ook even aan wat voor draad de stekker zit.

Het beste kun je kabel nemen met zoveel mogelijk losse koperdraden. Die is flexibel en het meest storingsvrij. Bij reparaties en hobbywerk kun je van alles tegenkomen van een massieve koperkern uit de woningbouw- of industriële bedrading tot moderne bedrading met een beperkt aantal koperaders.

Een massa problemen door massaverbindingen

Heel veel van onze problemen zijn echter te wijten aan een geblokkeerde afvoer, in plaats van een haperende toevoer. We hebben het over massa problemen. En die retourleiding is van belang voor de kringloop.

De problemen zitten hem de plekken waar er metaal op metaal verbindingen zitten. Of zouden moeten zitten. Tussen instrumenthouders en de bevestiging er van. Tussen motor- en chassisdelen. Dat soort problemen is prettig om op te lossen. Ze zijn vaak te vinden door met een lang stuk draad even een extern massa verbindinkje te trekken tussen bijvoorbeeld een niet funktionerend achterlicht en de massa van de accu. Dat zet alle verdere mogelijkheden of moeilijkheden buiten spel. Bij de automaterialenhandel is er geweven massadraad te koop. Vaak kompleet op lengte met aangesoldeerde ogen. Zorg als zo’n kabel vanaf het weigerende deel ‘aan massa wordt gelegd voor een blank metallieke aansluiting en pak ook hier het potje zuurvrije vaseline er bij. Voor de motorrijders onder ons: het is heel belangrijk dat het balhoofd en de voorvork massa maken. De massa verbinding er tussen wordt gevormd door in een bedje van vet lopende kogellagers plus de tellerkabels. Het is verwonderlijk hoeveel onverklaarbare problemen er verdwijnen als er een massaverbinding tussen de vork en het frame is gemaakt.

Wat kabeldiameters en hun maximaal toelaatbare amperage

0,65mm2, max. 5 Amp., voor bijvoorbeeld aansturing van relais

2 mm2, max. 17-18 Amp. voor bijvoorbeeld koplampen

6 mm2 – 7 mm2, 40-50 Amp. voor bijvoorbeeld de dynamo

23mm2, 60 Amp, voor de startmotor