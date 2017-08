Adopteer een oude BMW en word blij

Adopteer een oude BMW

En houdt hem in ere. Want de tweekleps boxers vallen momenteel massaal in handen van dubbel getatoeëerde baardmansen. Die nieuwe generatie bikers is losjes gebaseerd op de ‘rolemodels’ uit tv series die ook van alles met (semi) klassieke motorfietsen doen. Dingen waar wij, klassiekerliefhebbers, ons doorgaans stevig over verbazen.

Een scan leert dat zo’n nieuwe goddelijke creatie voornamelijk ontstaat door het verwijderen van het voorspatbord, de montage van een andere stuur en het vervangen van de buddy door een enorme loempia. De uitlaatbochten worden vervolgens ingetaped als de knietjes van een driejarige die gefietst heeft zonder steunwieltjes.

Gelukkig zijn nog niet alle oude boxers zo behandeld. Maar zelfs de overlevenden zijn niet altijd even fabrieksorigineel meer.

In AMK nummer 9, het nazomernummer leest u een eerbetoon aan de motor die menig Tour de France mee reed, wat Giro’s draafde en filmplatform vor de laatste 11 Stedentocht was. Het was de officiele NOS motor. Niet als in ‘New Old Stock’, maar als in ‘Nederlandse Omroep Stichting’.

De BMW R100/7 is een werkpaard. Een motor die in zoverre een ‘custom bike’ is dat hij voor zijn doel is aangepast. En dat er bij die aanpassingen een bidon aan het stuur is gemonteerd? Helder! De motor stond vergeten in een schuur, waar hij ontdekt werd door Team Liemers, een regionale motorzaak uit Lathum.

1976: De BMW /7-serie

In eerste instantie bestond deze serie in 1976 uit 5 modellen: de R 60/7, de R 75/7, de R 100/7, de R 100 S en de R 100 RS. De R 100 RS had geen voorganger. Het was het nieuwe topmodel van BMW, en de eerste motorfiets ter wereld die af fabriek met een volle kuip geleverd werd. De /7-serie stuurde zeker strakker dan de Japanse concurrentie uit die tijd, maar kon aan de Italiaanse framebouwers niet tippen. Daarentegen was de BMW een veel comfortabeler machine dan de Italo fietsen.

De R 100/7

Door de 70,6mm-slagmotor nog iets verder op te boren tot 94 mm kwam de R 90/6 op een cilinderinhoud van 980 cc. De machine kreeg één schijfrem vóór en Bing CV-carburateurs. Als toermodel leverde deze motorfiets wel iets minder vermogen dan zijn sportieve broers: 60 pk was niet meer dan de R 90/6 leverde. In 1977 kreeg de R 100/7 standaard twee schijfremmen vóór. De machine ging in 1980 uit productie, maar de iets gewijzigde R 100 T vulde al in 1978 het programma aan. Beiden werden in 1980 opgevolgd door de R100.

Intussen staan er nog redelijk wat niet drastisch verbouwde tweeklepsboxers te koop. De onderdelenvoorziening voor die machines is bijna perfect. En het is keer op keer verrassend hoeveel moois er nog achter een verstofte, verwaarloosde BMW boxer steekt. De basisopzet met kwalitatief hoogwaardige materialen is het mooiste begin van elke restauratie.

Let er alleen even op dat het raadzaam is de uitlaatkleppen bij zo’n 100-000-120.000 km te vervangen. Gewoon voor de zekerheid. Oh ja: En verwacht niet teveel stopkracht van de ATE remmen.

En de R100 uit Lathum? Die is te koop. Want ook als bedrijf kun je je niet permitteren al het leuks te houden.

Hoe dan ook: Begin uw BMW avontuur met de aanschaf van AutoMotorKlassiek nummer 9!