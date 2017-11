De BMW R80 was een noodsprong

De BMW R80, de blije noodsprong

In 1980 was de BMW R80 als in de R80/7 uit productie genomen. De /7 reeks was bij BMW gedacht als de laatste generatie boxers van de oude garde. In een zich snel ontwikkelende markt waren de luchtgekoelde stoterstangentwins feitelijk gewoon gedateerd geworden.

Euthanasie op boxers mislukt

BMW had net de K100 viercilinder uitgevonden en vond het wel mooi geweest met de boxers. Maar daar konden BMW liefhebbers niet mee leven. De laatste middenklasse boxers, de R80/7 werd afgeserveerd en de inmiddels succesvolle G/S moest de boxertwinvlag maar verder dragen. Want als ‘allroad’was het concept van de vlakke twin nog niet uitgerangeerd, De huiseigen alternatieven waren de dure en dikke R 100, en de R65 die men te licht en hoogtoerig vond. Voor veel behoudende BMW liefhebbers, en dat waren er indertijd nogal wat, was de helder gekleurde G/S op zijn semi noppenbanden net een stap te woest om op gezien te willen worden.

BMW R80, Made in Holland

De toenmalige Nederlandse importeur, het nog steeds florerende Greenib (dat nu Suzuki importeert)besloot aan de klantvraag te voldoen en op basis van de R 80 G/S een toermodel te bouwen. Die BMW bastaard kreeg een kleinere voorvelg, wegbanden, het voorspatbord van de R 65 en een stabilisatorbeugel tussen de iets ingekorte vorkpoten. De koplamp werd drie centimeter lager geplaatst, het brede stuur aan weerskanten 1,5cm besneden en de stalen voetsteunen werden voorzien van rubbers. De (oorspronkelijk rode) buddy kreeg een zwart overtrekje, De tank en zijdeksels kregen een rood metallic jasje.

Technisch identiek

Technisch was de motor verder gewoon een R 80 G/S. Alle machines kregen standaard de startmotor, die op de G/S optioneel was. Het resultaat was geen raszuivere BMW, want de motorfietsen werden bij Greenib in huis omgebouwd. Desondanks was de motorfiets niet eens veel duurder geworden dan de G/S geworden. BMW heeft heel blijkbaar erg goed naar deze motorfiets gekeken, want de in 1982 geïntroduceerde R 80 ST is vrijwel identiek. En dat die ST toen geen succes werd, dat is niet aan de orde. Nu zijn ST’s wel gezocht. Omdat ze zo zeldzaam zijn.

Omdat de markt het wilde: de R 80 RT

De BMW R 80 RT verscheen in 1982. Het was gewoon een R100 RT met het motorblok van de BMW R80/7 er in. BMW’s bouwdoosprincipe bewees zich weer eens te lonen. De eenheidsgedachte achter de BMW R80RT ging zo ver dat er motoren werden uitgeleverd waar gewoon het instructieboekje van een R100RT bij zat. Het prijsverschil met de grote broer werd waargemaakt door de motor uitsluitend in basiskleuren te leveren en te besparen op wat afwerkingsdetails.

Het verschil werd gemaakt door de strategie waar BMW befaamd mee is geworden: Dingen die bij de R 100 RT standaard waren (klokje, valbeugels) stonden bij de R 80 RT op de lijst met dik betaalde opties Tussen 1982 en 1984 werden er krap 7.400 stuks stereo geveerde exemplaren geproduceerd. Daarna verscheen de R 80 RT Mono.

De tijd dat BMW R80 ’s helemaal niets ward waren is intussen vet voorbij. De nieuwe generatie motorrijders heeft ze massaal ontdekt en de brave Beiers worden net zo massaal omgetoverd tot caferacers en scramblers. “Voorspatbord er af, een loempia als buddy er op” Klaar.

Dus al u tegen een ongeschonden BMW R80 van welk soort dan ook oploopt?|

Pak uw kans!