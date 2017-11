90 jaar Mille Miglia. Deel één. De vooroorlogse jaren

Van 18 tot en met 21 mei wordt de Mille Miglia Storico verreden. Het is een recreatief eerbetoon aan de historische Brescia-Rome-Brescia race. Dit jaar staan wij in een tweeluik stil bij de Italiaanse 1000-mijlen race. De reden daarvoor is speciaal, want dit jaar viert de Mille Miglia haar 90e verjaardag. Vandaag beschrijven wij de vooroorlogse geschiedenis van deze beroemde en beruchte race.

Feitelijk begon het allemaal in maart 1899. Op dat moment stond het begrip {autosport} nog in kleine kinderschoenen en werd het Noord-Italiaanse Brescia voor de eerste keer in een grote autorace (Verona-Mantova-Brescia-Verona) aangedaan. Spoedig raakte Brescia –dat vanaf 1895 al kennis had gemaakt met een aantal races- in de definitieve ban van de autosport. Deze tak van sport schoot wortel en ontwikkelde zich gestaag.

Autosport schiet wortel in Brescia

Het eerste grote race-evenement vanuit Brescia vond in 1904 plaats en in 1905 vond de Coppa Florio plaats. Daarnaast was Brescia in 1921 ook gastheer van de eerste Grote Prijs van Italië. In een tijdperk waarin autoraces aan populariteit bleven winnen mocht het als een eer worden beschouwd om een dergelijk evenement te organiseren. De Grote Prijs van Italië kende slechts één maal Brescia als thuisbasis. Hierna verhuisde het circus naar Monza. De graven Aymo Maggi en Franco Mazzotti waren echter volledig gegrepen door de combinatie {autosport} en {Brescia}. Het mondde uit in de ambitie om een groot autosportevenement in Brescia organiseren.

Opmaat naar de eerste editie

In 1925 zworen de beide graven om van hun geboortestad Brescia een blijvend begrip in de autosport te maken. Samen met Renzo Castagneto, de secretaris van de Bresciaanse regio van de Automobil Club d’Italia en Giovanni Canestrini, een autosportjournalist van La Gazzetta dello Sport, besloten ze om een race van ongeveer 1000 mijlen door Italië te organiseren. Om de weg aan te duiden bedacht Castagneto de Freccia Rosso, de kenmerkende rode pijl met witte letters.

Eerste Mille Miglia op 26 maart 1927

De eerste editie van de Coppa delle Mille Miglia (de officiële vooroorlogse benaming) werd op 26 maart 1927 georganiseerd. Er kwamen in totaal 77 wagens aan de start. De drie eerste plaatsen van de debuuteditie gingen naar OM, waarbij de eerste overwinning op naam werd geschreven door het duo Minoia/Morandi. Zij behaalden de zege in de OM 665 Sport {Superba}. De fabrikant van de auto, {Officine Meccaniche}, had zijn thuisbasis in…….Brescia.

Milaan neemt de regie over

De eerste plaats op het ereschavot werd vanaf 1928 door “Milaan” overgenomen. Het was het startsein voor een indrukwekkende hegemonie van Alfa Romeo in de Mille Miglia. En de heerschappij zou tot en met de editie van 1938 voortduren. Ook de plaatsen twee en drie werden meer dan regelmatig door Alfa Romeo bezet. In 1931 eindigde Alfa Romeo overigens niet als eerste. Het was Mercedes-Benz dat de vooroorlogse Mille Miglia hegemonie van Alfa Romeo éénmalig (Carraciola en Sebastian wonnen met een Mercedes-Benz SSK). Ondertussen ontwikkelde het wagenpark binnen de Mille Miglia zich. Verder ontstonden in de loop der jaren diverse klassen waarin de deelnemende auto’s werden ondergebracht.

Het voorlopige einde

Een zwaar ongeval in 1938 –in het centrum van Bologna- leidde ertoe dat de Mille Miglia in zijn oude vorm werd verboden. Daarom haalde de Italiaanse overheid een streep door het racen in stedelijke gebieden. Toch werd de Mille Miglia, in een andere variant, in leven gehouden. Onder meer in 1940 vond er een alternatief plaats, een verkorte route die luisterde naar de naam Gran Premio Brescia della Migle Miglia. Maar de 1000 mijlen race zou na de Tweede Wereldoorlog in volle glorie terugkeren. Tevens zou de race een podium worden voor de fabrikant, die vanaf de jaren vijftig een toonaangevende rol in de autosport zou gaan vervullen: Ferrari.