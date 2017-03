5 populaire motorroutes in Nederland

Tijdens het paasweekend van 2016 beleefde de oldtimerbeurs Klassieker Drachten haar vuurdoop. Deze verliep zo succesvol dat de organisatie heeft besloten om ook in 2017 het evenement te organiseren. Net als in 2016 zal Klassieker Drachten plaatsvinden in het Fries Congrescentrum. In het hart van de Fryske Wâlden zullen meer dan 100 ondernemers en clubs 12.000 vierkante meter aan vloeroppervlak vullen met honderden klassiekers, vakkundige activiteiten en klassieker aanverwante artikelen.

Net als vorig jaar krijgt de beurs een laagdrempelig en hoogwaardig karakter, waarbij de tentoongestelde voertuigen volledig en ruim opgesteld kunnen gloriëren. Vanaf vrijdag 24 maart kunt u het vanaf 15.00 uur ervaren in Drachten. Deze eerste dag staat in het teken van de Avondbeurs, die tot 21.00 uur zal duren. Het is tevens de start van een uitermate toegankelijke beurs die voor ieder wat wils biedt. Tentoongesteld door clubs, aangeboden door tal van professionele bedrijven. Inclusief ruime keuze uit onderdelen, miniaturen, boeken en andere automobilia. En restauratiebedrijven tonen hun ambacht en liefde voor het vak. Het staat vast: de liefhebber in u komt ook tijdens de tweede editie van Klassieker Drachten volledig aan zijn of haar trekken.

Vorig jaar bezochten diverse oldtimerbezitters Klassieker Drachten met de klassieker. Daarom breidt Klassieker Drachten de activiteiten uit met een heuse showpaddock. Bent u in het bezit van een klassieke auto, motor of brommer? Dan kunt u deze tentoonstellen. U krijgt daarbij € 2,50 korting op de toch al aantrekkelijke entreeprijs én de mogelijkheid om een eigen kofferbakverkoop te organiseren.

Net als vorig jaar is de entreeprijs laag: € 7,50. Daarnaast is de toegang voor kinderen onder 12 jaar gratis. U kunt het ervaren op vrijdag 24 maart van 15.00 tot 21.00 uur. Op zaterdag 25 maart en zondag 26 maart is het Fries Congrescentrum geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur. Beleef het. In Drachten. Meer informatie vindt u op www.klassiekerdrachten.nl