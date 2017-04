24 toppers op Techno Classica

Je struikelt er over de Porsches en sommige bezoekers hebben het al over 911-Classica. Maar er staan zo enorm veel auto’s op Techno Classica, dat je er zelfs nog je ogen uitkijkt als je álle Porsches overslaat.

Binnenkort komen we uitgebreid op Techno Classica terug, maar voor de eerste honger tonen we je nu een selectie van 25 auto’s die óns in ieder geval erg aanspraken. Dat Opel, Jaguar, BMW en Skoda er groot aanwezig zijn, kon je recent al lezen. En zelf staan we er ook, dus kom vooral even gedag zeggen (en check de beursaanbieding). Maar voor de thuisblijvers én voor degenen die nog twijfelen om te gaan, maakten we even een rondje over de beursvloer — ook langs een paar Nederlandse specialisten.

Natuurlijk ontkom je op Techno Classica niet aan een handvol Porsches. Velgenfabrikant Fuchs had een bijzondere 911 meegenomen, terwijl Porsche zelf stilstond bij de veertigste verjaardag van de 928. Porsche-specialist Eric Wolbert liet enthousiast een Porsche zien die hij al verkocht had: een tractor. En dan zijn er nog auto’s die door Porsche ontwikkeld zijn, zoals het Kever-achtige model dat Porsche in 1933 voor NSU ontwierp.

Met net zoveel plezier keken we echter naar een heftig uitziende rally-Skoda, een Volkswagen Polo G40 en een elektrische Golf. Voor Bugatti is het nooit moeilijk om de aandacht te krijgen, maar omdat we voor de klassiekers kwamen negeerden we de nieuwe Bugatti en keken we vooral naar de EB110. Een aandachttrekker van de eerste orde, die toch licht verbleekte omdat buurman Lamborghini een Miura had staan.

We kunnen het lang hebben over de prachtige Alfa Romeo die bij Veni Vidi Vici stond, of over een charmante Fiat die vanwege zijn geschiktheid voor de Mille Miglia wellicht met een iets minder charmant prijskaartje komt, maar veel leuker vonden we het om ‘unusual suspects’ te bekijken. AutoLeitner uit Alkmaar, bekend van Duitsers uit de topklasse, had bijvoorbeeld een Opel Manta prominent vooraan op de stand staan. Een DAF-club die een beetje achteraf in een gang stond, pronkte met een Volvo 343 Variomatic.

Bij BMW keken we natúúrlijk naar BMW’s, waaronder een 767iL, een prototype van de E32-generatie dat voorzien is van een V16-motor. Er stonden meer 7’s, want BMW viert het dertigjarig jubileum van de V12. Maar minstens zo leuk: een prototype van de M1. Concerngenoot MINI toonde een conceptcar uit 1997, een eerste poging om een nieuwe Mini te ontwerpen, destijds nog gebaseerd op de MGF. Bij Rolls-Royce was de laatste coachbuilt auto van het merk te zien; na dit exemplaar verlieten er geen rollende chassis meer de fabriek. Maar misschien was de mooiste BMW wel verderop op de show te zien: een helrode 3.0 CSL die door Classic Park uit Boxtel was meegenomen naar Essen.

Twijfel je om naar Techno Classica te gaan? Je kunt de beurs vandaag en morgen nog bezoeken!