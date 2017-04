Techno Classica Nieuws: ŠKODA toont zeldzame showmodellen in Essen

8 SHARES Deel Tweet

ŠKODA blikt tijdens de lopende Techno Classica in het Duitse Essen terug op indrukwekkende mijlpalen uit de 122-jarige historie van het merk. Het traditierijke Tsjechische merk richt zich op zijn stand in hal 7 op drie hoofdthema’s. Zo komen bezoekers komen ogen in oog met aerodynamische prototypen. Pijler twee betreft de ŠKODA 130 RS die in de prestigieuze Rally Monte Carlo een dubbele overwinning behaalde. Ook en de ŠKODA Favorit, die ooit de weg effende voor één van de meest succesvolle samenwerkingsverbanden in de auto-industrie, staat in de Duitse spotlights.



935 Dynamic

“Eén van de highlights op onze stand in Hal 7 is de ŠKODA 935 Dynamic,” aldus Andrea Frydlová, hoofd van het ŠKODA Museum dat bij het hoofdkantoor in Mladá Boleslav is gevestigd. “Deze laat zien dat we veel knowhow in huis hebben op het gebied van aerodynamica. Dit is het enige exemplaar van dit model dat bewaard is gebleven en deze auto is zorgvuldig gerestaureerd door onze restauratieafdeling. Zelfs de kleur is hetzelfde als toen hij nieuw werd gebouwd.”

AMK Klassieker Update: dagelijks nieuwe berichten over klassiekers en youngtimers (GRATIS) Registreer

Liefde voor technologie

De autofabrikant bouwde tal van keren buitengewone modellen die een grote bijdrage hebben geleverd aan de technische ontwikkeling. Een voorbeeld hiervan is de ŠKODA 935 Dynamic, het eerste aerodynamische prototype van het merk dat in 1935 tijdens de autobeurs van Praag aan de wereld werd voorgesteld en voor opschudding zorgde met zijn indrukwekkende lage luchtweerstand. Tijdens de Techno Classica laat ŠKODA de bezoekers kennismaken met dit unieke model dat na een roemrucht verleden weer in topvorm verkeert.

Hun tijd ver vooruit

Ook te zien tijdens de klassiekerbeurs: de ŠKODA POPULAR Monte Carlo in coupé- en cabrioletuitvoering. Beide modellen waren hun tijd ver vooruit met hun elegante en aerodynamische lijnen. Hetzelfde kan worden gezegd van de zeldzame ŠKODA RAPID ‘Dalnice’, waarvan tussen 1938 en 1941 slechts 110 exemplaren werden geproduceerd. Zijn gestroomlijnde design kwam tot stand in de windtunnel – wat zeldzaam was in deze vroege periode uit de autogeschiedenis.

ŠKODA 130 RS

De ŠKODA 130 RS laat zien dat de liefde voor de autosport ook in de jaren zeventig diep zat bij het merk. Bezoekers van de Techno Classica 2017 kunnen een bijzondere versie van de legendarische achterwielaandrijver bekijken. De ŠKODA 130 RS A5 (type 738) werd in 1978 ingezet bij tal van aerodynamische tests op een vliegveld in de plaats Hoškovice. Met de grote achterspoiler en naar achteren toe breder wordende carrosserie wisten de ingenieurs een grotere neerwaartse druk en daarmee een stabieler rijgedrag op hogere snelheid te realiseren. Dit was geen overbodige luxe, aangezien het gestroomlijnde prototype een topsnelheid van 250 km/u klokte. De 140 kW/190 pk sterke vier cilindermotor werd van frisse lucht voorzien via grote luchtinlaten.

De ‘Porsche uit het Oosten’



Over de 130 RS gesproken; de ‘Porsche uit het oosten’ won de 1.300 cc-klasse van de Monte Carlo Rally in 1977. De voorganger van de hedendaagse ŠKODA FABIA R5 zette één van de meest indrukwekkende prestaties neer in de 117 jaar dat ŠKODA zich inmiddels met autosport bezighoudt. Tijdens de klassiekerbeurs in Essen kunnen de ŠKODA 130 RS, de ŠKODA FABIA R5 in 1977-kleurenschema en andere vertegenwoordigers van ŠKODA’s racehistorie worden bewonderd. Tot slot besteden de Tsjechen in Essen ook aandacht aan de Favorit. Het door Bertone getekende model is de auto die de weg plaveide voor de succesvolle samenwerking tussen ŠKODA en Volkswagen.

Auto Motor Klassiek in Essen

De Techno Classica is in volle gang en nog tot en met 9 april te bezoeken. Auto Motor Klassiek is ook aanwezig in Essen. U vindt ons in Hal 10, op stand 508. Tijdens de beurs heeft Auto Motor Klassiek weer een aantrekkelijke beursaanbieding voor de Nederlandse en Belgische lezer. U betaalt dan € 29,50 voor een jaarabonnement van 12 nummers in plaats van de gebruikelijke € 36. Ook voor de trouwe abonnees is het mogelijk om voor dit bedrag het abonnement een jaar te verlengen, ook als het recent nog verlengd is. Bezoek daarom de stand in Essen en regel het ter plekke, zodat u omgerekend €2,45 per nummer betaalt.