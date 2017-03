Opel eert haar grote klassieke modellen tijdens Techno Classica Essen

41 SHARES Deel Tweet

Wie een zwak heeft voor grote Opels en hun rijke geschiedenis heeft van 5 tot en met 9 april de kans om het hart op te halen tijdens de 29-e Techno Classica in Essen. Opel Classic luistert in samenwerking met Alt IG Opel het grote Duitse evenement op met een aantal parelen uit haar rijke historie. Liefst 400 vierkante meters in Hal 2 van het immense beurscomplex zijn ingeruimd voor het thema “Die Flagschiffe von Opel”. Wij benoemen de grote Opel-klassiekers, die in Essen hun opwachting maken.

De verantwoordelijken nemen prachtige Opels met historische waarde mee naar Essen. 80 jaar geleden werd feitelijk de eerste grote Opel aan het publiek getoond. Ook om die reden wordt de vooroorlogse Admiral (bouwjaar 1937) geëxposeerd. De “Vorkriegs-Admiral” zal in Essen gezelschap krijgen van meerdere illustere Opels.

Bijzondere jubileumversie

Verder is de aanwezigheid van een bijzondere Opel Kapitän opmerkelijk. De Kapitän modellen stonden met tal van generatiegenoten symbool voor de onbegrensde mogelijkheden die het Wirtschaftswunder bood. Zescilinder motoren werden de norm, een trend die mede werd gesymboliseerd door de Opel Kapitän. Deze Opel was in Duitsland én in het buitenland bijzonder geliefd. De twee miljoenste Opel wás een exemplaar van dit type. Op 9 november 1956 rolde het jubileummodel van de band en dat werd onder meer gevierd door het dak in een speciale gouden kleur te spuiten. Verder bestond de afwerking onder meer uit 24 karaats gouden details. Het is exact déze auto, die tijdens Techno Classica aan het publiek wordt getoond.

KAD reeksen present

Tevens wordt in Essen ook aandacht besteed aan de KAD-reeks. Deze zag in 1964 het levenslicht en bestond uit de modellen Kapitän, Admiral en Diplomat. De basisontwerpen van de grote drie van Opel waren gelijk, maar de techniek en de uitrusting waren per model verschillend. In Essen maakt een prachtige Diplomat A (met die zo voortreffelijke 4.6 V8) zijn opwachting en deze exoot vertegenwoordigt de eerste KAD serie waardig. Ook de meer zakelijk vormgegeven en onderschatte tweede KAD generatie kent een afgevaardigde. In Essen wordt een Admiral uit 1970 tentoongesteld. Deze auto staat mede symbool voor de groei van Opels Spitzenklasse. De tweede KAD serie kon zich uitstekend met de concurrentie meten. Op kwalitatief gebied, op motorisch gebied en op het gebied van rijeigenschappen.

Senator A

De opvolger van de Admiral en de Diplomat (de Kapitän verdween in een eerder stadium uit het programma) heette Senator en kwam in 1977 in beeld. Deze Luxus Opel sprak tot de verbeelding en hoort absoluut thuis in het rijtje “grote Opels”. Uiteraard zal ook een exemplaar van de Senator A met bouwjaar 1978 in Essen worden tentoongesteld. Het moge duidelijk zijn: Opels’ historie krijgt tijdens Techno Classica de aandacht en waardering die het verdient. Het maakt dat óók een bezoek aan deze bijzondere stand in Essen absoluut de moeite waard is.

