Techno Classica nieuws: Jaguar Classic presenteert eerste E-type Reborn

8 SHARES Deel Tweet

Jaguar Classic presenteert begin april zijn eerste E-type Reborn aan het publiek van de klassiekerbeurs Techno Classica in Essen, Duitsland. Het is één van tien deskundig geselecteerde en ingrijpend gerestaureerde exemplaren van Jaguars iconische E-type uit de jaren zestig. Ze verkeren in concoursstaat en zijn bij de nieuwe restauratiewerkplaats van Jaguar Land Rover Classic Works in Coventry (UK) te koop.

Met E-type Reborn biedt Jaguar Classic kopers een unieke kans om een originele, want door de fabrikant zelf gerestaureerde Jaguar E-type Series I (1961-1968) aan te schaffen. E-type Reborn is een nieuwe activiteit van Jaguar. Land Rover heeft eerder succesvol soortgelijke restauratieprogramma’s uitgerold voor de Series I en de Range Rover Classic. Die zijn ook te zien op de beurs in Essen.

AMK Klassieker Update: dagelijks nieuwe berichten over klassiekers en youngtimers (GRATIS) Registreer

Uitsluitend Jaguar Classic Parts

Voor elke E-type Reborn zoeken Jaguars E-type-experts een geschikt exemplaar dat ze volgens de oorspronkelijke fabrieksspecificaties restaureren. Tevens biedt Jaguar Heritage Trust de officiële productiegegevens, tekeningen en specificaties van de auto’s. Jaguar Classic-medewerkers maken bij de restauratie uitsluitend gebruik van Jaguar Classic Parts gebruik, zodat de kwaliteit en de duurzaamheid optimaal zijn gegarandeerd. Het team van Jaguar E-type Reborn gaat grondig te werk. Zelfs de originele manier van puntlassen wordt toegepast om nieuwe carrosseriedelen perfect passend te monteren.

Eerste exemplaar

Op de show in Essen staat de eerste E-type die het complete Reborn-proces heeft ondergaan. Dat is een Series I Fixed Head Coupé 4.2 in de kleur Opalescent Gunmetal Grey. Deze auto is in mei 1965 naar Californië geëxporteerd en heeft 78.000 mijl gereden voordat hij in 1983 werd opgeslagen. De carrosserie, motor en transmissie zijn allemaal origineel en zijn compleet gerestaureerd door technici van Jaguar Classic.

Upgrades mogelijk

Het E-type Reborn programma biedt klanten de mogelijkheid om tegen meerprijs upgrades van jongere E-types te laten uitvoeren als die de authenticiteit van het origineel niet aantasten. Dan gaat het om onder meer de koeling (met onderdelen afgeleid van die van de Lightweight E-type), een volledig gesynchroniseerde versnellingsbak en remklauwen vóór van de E-type Series II.Prijzen voor E-type Reborn-restauraties door Jaguar Classic hangen af van de specificatie.

Auto Motor Klassiek op Techno Classica Essen

Auto Motor Klassiek is ook aanwezig op de 29e editie van Techno Classica in Essen, die van 5 tot en met 9 april wordt gehouden. U vindt ons in Hal 10, op stand 508. Tijdens de beurs heeft Auto Motor Klassiek weer een aantrekkelijke beursaanbieding voor de Nederlandse en Belgische lezer. U betaalt dan € 29,50 voor een jaarabonnement van 12 nummers in plaats van de gebruikelijke € 36. Ook voor de trouwe abonnees is het mogelijk om voor dit bedrag het abonnement een jaar te verlengen, ook als het recent nog verlengd is. Bezoek daarom de stand in Essen en regel het ter plekke, zodat u omgerekend €2,45 per nummer betaalt.

Alle afbeeldingen zijn vervaardigd door Jaguar Landrover