Techno Classica Nieuws: BMW Group Classic pakt uit in Essen

Eén van de grootste klassiekerbeurzen heeft de poorten geöpend. Wij berichtten de afgelopen tijd al enkele keren over de 29e Techno Classica, waar tal van thema’s, fabrikanten en liefst 1.250 exposanten onderdeel vanuit maken. Op het klassiekerfestijn in het Duitse Essen is BMW Group Classic ook van de partij. Dat grijpt deze editie van de Techno Classica aan om stil te staan bij een aantal mijlpalen uit het verleden.

Dit jaar is het veertig jaar geleden dat BMW met de E23 haar nieuwe troef in de Oberklasse introduceerde. De nadruk kwam bij het nieuwe topmodel van BMW vooral op comfort en luxe te liggen, waar voorganger E3 juist over een meer sportief karakter beschikte. BMW Group Classic toont een zevental exemplaren van de 7-serie, teneinde het jubileum kracht bij te zetten. Over de 7-serie gesproken: de tweede generatie van BMW’s topmodel huisvestte de eerste na-oorlogse V12 uit Beieren. In 1987 voorzag BMW (onder de naam 750i ) het topmodel van een imposante 12 cilinder. Reden voor BMW Group Classic om stil te staan bij het dertig jarig jubileum van de V12, die als M70B50 motor met 4.988 cc het levenslicht zag.

Vijftig jaar BMW vestiging in Dingolfing

Verder staat BMW Group Classic stil bij het vijftig jarig bestaan van de BMW fabriek in Dingolfing. De Beierse productiefaciliteit kwam in handen van BMW nadat het Beierse Glas door München was overgenomen. Na die overname werden nog enige tijd automobielen van Hans Glas Gmbh gebouwd. De 5-serie (E12) was het eerste nieuwe BMW model dat in de Beierse provinciestad werd gebouwd. In Essen wordt stilgestaan bij een halve eeuw “BMW’s uit Dingolfing”. En ook aan andere historische hoogtepunten zal door de erfgoedbewaarders uit Beieren onder de aandacht worden gebracht. BMW Group Classic houdt tijdens de 29e editie van de Techno Classica in Essen domicilie in Hal 14.

Auto Motor Klassiek in Essen

De Techno Classica is inmiddels begonnen en nog tot en met 9 april te bezoeken. Auto Motor Klassiek is ook aanwezig in Essen. U vindt ons in Hal 10, op stand 508. Tijdens de beurs heeft Auto Motor Klassiek weer een aantrekkelijke beursaanbieding voor de Nederlandse en Belgische lezer. U betaalt dan € 29,50 voor een jaarabonnement van 12 nummers in plaats van de gebruikelijke € 36. Ook voor de trouwe abonnees is het mogelijk om voor dit bedrag het abonnement een jaar te verlengen, ook als het recent nog verlengd is. Bezoek daarom de stand in Essen en regel het ter plekke, zodat u omgerekend €2,45 per nummer betaalt.