Nu we zijn aangeland in het tijdperk van de ‘barn finds’ komen er toch iedere keer weer interessante klassiekers boven water. Deze keer iets heel bijzonders. ‘Eigenbouw’ horen wij de Mini-kenners al in koor roepen. Niet dus. Het is een Zuid-Afrikaanse Mini daterend uit de periode dat de grote bazen-van-toen een kans roken ook een productielijn elders op te starten. Om de verkoop te stimuleren, de kassa in Groot-Brittannië enthousiast te laten rinkelen.

Technisch bijna ongewijzigd

Vaak moest zo’n wagentje dan worden aangepast aan de plaatselijke regelgeving. Afgezien van een aantal subtiele wijzigingen aan het ex- en interieur bleef de Mini daar technisch ongewijzigd. Op een groter luchtfilter na, een aangepaste over-flow van de radiateur, ’n koelvin met (nóg) meer ‘bladen’.

Wat wel gewijzigd werd

In sommige gevallen ging het dak er zelfs vanaf. De Zuid-Afrikaanse Clubman bijvoorbeeld was bij de dealer ook als cabriolet op te halen… De grootste verandering in Zuid-Afrika werd de ‘kont’. A la Riley Elf of Wolseley Hornet. Het neusje bleef ècht Mini! In iets latere uitvoeringen werd er ook een motor met een grotere inhoud gemonteerd, het interieur aangepast en andere badges op de koets geschroefd dan wel geplakt. In 1983 viel het doek voor de Mini productie in Zuid-Afrika; de Mini Moke bleef echter iets langer in productie.

Te koop

De hierbij afgebeelde Mini kwam als 10-jarige in 1981 in Groot-Brittannië aan. Werd geïmporteerd en voorzien van een geldig kenteken. Het originele Zuid-Afrikaanse kenteken, plus alle historie is bij het wagentje. Vanaf nieuw heeft het kleine ding – uitgevoerd in lichtgrijs met crèmekleurig dak en rood interieur – iets meer dan – aantoonbaar! – 50.000 kilometer op de teller staan. Is ondanks de mooie en goed onderhouden staat wel een beetje restauratiebehoeftig alvorens u er met een smile van oor tot oor mee op stap kunt. Bovendien dient er een Nederlands kenteken voor te worden afgegeven, maar dat is geen enkel punt. De eigenaar vroeg er £ 6.000 voor en dan is een toch wel stevige prijs…