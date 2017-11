Innocenti Mini 850 Automatic

Wij hebben een lezer die in het gelukkige bezit is van een Innocenti Mini 850 uit 1969 met automatische transmissie. De eigenaar wordt echter steeds minder gelukkig omdat het kleine ding duidelijk merkbaar overschakelt naar een volgende versnelling, absoluut futloos is en veel brandstof verbruikt.

Hij heeft kans gezien om eens met een paar andere automatische Mini’s te rijden – alleen dat al is een unicum, want er zijn niet veel van die autootjes te vinden – en daar kreeg hij dezelfde ervaring. Daarna heeft hij in andere auto’s met een automatische transmissie gereden en die schakelden allemaal ‘vloeiend’, haast onmerkbaar over naar de volgende gang. Hij heeft nu plannen om de automatische versnellingsbak te vervangen door een handgeschakeld exemplaar. Voordat hij dat gaat doen, wil hij wat ‘advies’. Dat ‘schokkend’ en duidelijk merkbaar overschakelen naar een hogere versnelling bij een Mini Automatic hoort erbij. Dat komt door de constructie van de versnellingsbak. Raakt u op een gegeven moment aan gewend. Net zoals aan het ‘hobbelen’ van het behoorlijk ‘stijve’ wagentje. Voor wat betreft de trage acceleratie en het hoge brandstofverbruik zouden wij adviseren om eens een servicebeurt uit te voeren. Nieuwe bougies en contactpunten, nieuw luchtfilter, carburatie controleren en dan alles precies conform fabrieksspecificaties afstellen. Als u dan toch bezig bent, ook de olie en oliefilter verversen/vervangen en controleren of de remmen misschien ‘slepen’?

Handgeschakeld

De automatische versnellingsbak vervangen voor een handgeschakeld exemplaar, is een megaklus. De motor van een automaat heeft namelijk een andere krukas… en die zal vervangen moeten worden. Bovendien zullen er een hoofdkoppelingcilinder, hulpcilinder, schakelstangen, pook bij geplaatst moeten worden… De kortste klap, op een sloperij een complete sloop-Mini aanschaffen met een nog goed lopende motor en goed schakelende versnellingsbak en die monteren in uw Mini. Voor wat die aanschaf betreft, zouden wij ‘gaan’ voor minstens een 998 cm3 krachtbron. Daarna zult u nog ‘even’ bij de RDW langs moeten om het kentekenbewijs te laten wijzigen… Al met al ook een hele klus. Met verse (motor)olie en een nieuw oliefilter zal het karretje waarschijnlijk heel wat ‘vriendelijker’ overschakelen naar de volgende gang. En anders zijn er nog twee opties, òf eraan wennen (een klassieker is niet te vergelijken met een moderne auto, zelfs als die 15 jaar oud is) òf het wagentje verkopen… ?

Een Innocenti Mini Automatic ombouwen naar handgeschakeld is een megaklus, bovendien, gezien de zeldzaamheid, bijna misdadig…