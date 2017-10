Zomaar wat reacties…

… op internet advertenties

Reacties op Internet advertenties. Een wereld op zich

Een goede bekende wilde zijn collectie wat stroomlijnen. Hij besloot daarom onder meer zijn Sanglas 400 E te verkopen.

Om te laten zien wat voor vreemde wezens het internet bevolken laten we een paar mail reacties zien:

“Ja, ziet er niet uit zeg, en je vraagt omgerekend de nieuwprijs? Ik ken ze zeker nog van vroeger, geen echt succesnummer geweest. Succes met de verkoop.”

“Wat een ontzettend goede advertentie heb je gemaakt en als liefhebber van alles wat ‘mislukte’ ontwerpen zijn, mooi van lelijkheid, (Fiat Multipla, Ford Scorpio Mk2), viel jouw motor me echt op. Het enige punt is dat ik nog geen motorrijbewijs heb, anders zou ik er een serieus bod op willen doen.”

“Dit is de mooiste advertentie die ik ooit in m’n 47 jarige leven heb gezien 🙂 Ik wil je hartelijk bedanken hiervoor want de tranen van het lachen lopen ons hier over de wangen. Heel veel succes gewenst met de verkoop, je humor en de rest van het leven!”

“Ik las net op het Sanglas forum dat ze boos op je zijn. Alle drie de leden! Hahahahahaha”

“Is dit de nieuwe manier van adverteren??”

“Klopt is echt lelijk”

“Nee, ik wil je Sanglas niet kopen. Helaas. Niet omdat-ie (inderdaad) best lelijk is, maar gewoon omdat ik al teveel oud ijzer heb staan. Maar waarom ik dan toch reageer? Nou, omdat ik vreselijk veel lol heb gehad bij het lezen van je advertentie. Het bewijs dat we met z’n allen het leven wat meer moeten relativeren. Zo ook onze oud ijzer hobby. Bedankt voor de lach die je veroorzaakt hebt. Dat zouden we met z’n allen meer moeten doen. Natuurlijk wens ik je veel succes met de verkoop!”

“Ik heb je advertentie met een grijns op me gezicht gelezen, leuk gedaan zo en een blikvanger. Moet zeggen dat ik het model niet mooi vind maar het kan erger. Heel veel suc6 met de verkoop.

Met vriendelijke oldtimer groet.”

“De lelijkste motor in Nederland is de Kawasaki LTD 450. Deze komt wel op nummer twee hahaha”

Veilig achter het toetsenbord

Niet dat je verkooptechnisch een hoop opschiet met dit soort reacties, maar ze zijn nog beter dan de scheldkanonnade die een bevriende BMW rijder over zich heen kreeg toen hij zijn R90S aanbood. In de advertentie meldde hij dat de versnellingsbak niet ‘Nummergleich’ was. Er was een hard core BMW liefhebber die mailde dat iemand die een BMW, de beste motor ter wereld, zo behandelde het leven niet waard is… En dan ben je erg hard core. Gelukkig kennen wij alleen maar sympathieke BMW rijders. Een reactie als: “Je hebt dat ding verprutst. Hij is niks meer waard. Toch geef ik je er 800 euro voor. Zonder tegenbericht kom ik hem morgen halen” is dan nog vrij onschuldig.

Dat soort reacties kunt u verwachten. Maar hoe hard ze soms binnenkomen: Trek het u niet persoonlijk aan.

Adverteren op Internet is in deze tijd verweven

En natuurlijk is het tegenwoordig vaak een automatisme om de klassieker waar u afstand van wilt doen online te zetten.

Maar erger u niet aan paginalange reacties van mensen die hun medicatie niet hebben geslikt of gewoon opgesloten hadden moeten zitten.

Het is niet voor niets dat ’s werelds grootste adverteerder, Procter and Gamble, heeft besloten te stoppen met digitaal adverteren.

Gelukkig staan er in elke Auto Motor Klassiek meer dan 40 pagina’s advertenties.

Daar vindt u vast de koper van uw klassieker. Of u vind de toekomstige klassieker in onze advertenties.

En dat we de klassiekertjes ook digitaal doen?

Dat is risicoloos.

Want Auto Motor Klassiek wordt alleen gelezen door liefhebbers

In alle rust en met respect voor elkaar.