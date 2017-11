Zelfs met een 2CV is Noord Frankrijk een plek waar je met een rustige dag sturen en genieten ontspannen aankomt.

Maar dat ‘aankomen in Noord Frankrijk´ is iets dat bij de meeste mensen niet in hun denkraam past. Noord Frankrijk, dat is dat stuk snelweg waar over je zo snel mogelijk naar het zuiden jaagt. En daar in Zuid Frankrijk huur je dan een huisje dat je voor veertien dagen drieduizend euro kost in een gebied waar zoveel toeristen zijn dat een Fransman er verdwaald lijkt te zijn. En natuurlijk is er niks mis met verdwalen, maar toch…

Vorig jaar bezochten we het noordelijkste noorden van Frankrijk.

Dat heeft ook zijn ruimte en charme. Maar verlaten industrieel erfgoed en armoede zijn toch ook wel zwaarwegende aspecten in de regio. We zagen er weinig klassiekers. Wel veel oude, afgetrapte auto’s. En junks.

Dit jaar bezochten we de graanschuur van Frankrijk en kwamen we terecht in de Baai van de Somme.

Als je de internet info moet geloven, dan is dat een bruisend cultureel hart in een rustieke setting. Dat laatste klopt 100%. Het landschap is wijds glooiend met enorme akkers en heel diepe panorama’s. Het wegennet is gemaakt voor klassieke vier en tweewielers. Een genot voor de chauffeur, de passagier en de klassieker zelf. Want die mag soms best eens eventjes werken, maar de omgeving noodt toch meer tot slenteren. De baai van de Somme zelf is een soort waddengebied. Inclusief zeehonden en dat soort gespuis. Alleen dat bruisen wil nog niet zo lukken.

Picardië

De regio Picardië ontstond in 1960 door het administratief samenvoegen van drie departementen: Somme, Oise en Aisne, die genoemd zijn naar hun belangrijkste rivieren. De hoofdstad was Amiens. Maar Abbeville is minstens zo aardig en overzichtelijker. Aan de kust liggen plaatsjes zoals Le Croton en Saint-Valery-sur-Somme. Dat zijn een soort van badplaatsen waar het op zijn best 1971 is. De dorpjes in het binnenland zijn vaak nog honderden inwoners groot en krimpend.

En waar je in Zuid Frankrijk drie mille aftikt voor 2 weken in een huisje of appartementje, daar betaalden wij de eerste twee weken van juli net 700 euro in de meest landelijke omgeving die je je maar denken kunt. En met een Liddl en een Aldi binnen een straal van tien kilometer bleef er ruim voldoende geld over om een paar keer lekker – en betaalbaar – uit eten te gaan. En ovreral waar je uit eten gaat, daar attendeert een vriendelijk personeelslid je erop dat er ook kamers verhuurd worden aan vakantiegangers. De kamers zijn er al… Nu de vakantiegangers nog. We vermelden l ´Auberge du Moulin d´Ecourt, www.auberge-moulin-eaucourt.fr vanwege het magnifieke panorama uitzicht en de perfecte keuken.

Op klassiekergebied is er in die regio weinig verstopts te zien.

En in de twee weken zagen we maar één BX en één R4 die gewoon nog moesten werken voor de kost. We troffen wel Franse klassiekerliefhebbers die allemaal klaagden dat Hollanders alle leuke klassiekers uit Frankrijk hadden geroofd. Maar dat hoorden we twintig jaar eerder ook al. De twee 2CV ’s die we zagen waren keurig gerstaureerd. Jongeren in de regio spreken graag Engels. Maar mensen boven de dertig doen alles alleen nog maar op zijn Frans. Daarom is het handig om deze herfst eindelijk eens de knoop door te hakken en een cursus Frans te doen bij de Alliance Française. Dat geeft een hoop meer perspectief aan elke Franse vakantie. En als een Fransman merkt dat je als toerist wat werk in zijn taal hebt gestoken, dan is hij net zo’n beminnelijk mens als een Brit.

We besluiten met een waarschuwing

De slimme Nederlander die bedacht dat de grootste klassieke schatten achter op de respectievelijke percelen verstopt zouden zijn had de ideale oplossing. Hij had een drone mee genomen op vakantie. Het laatste dat hij op zijn beeldscherm zag was een Franse boer die met een zwaai zijn jachtgeweer in aanslag bracht. Hij besloot zijn verlies te pakken en vluchtte en gestrekte draf naar zijn auto en familie.