Wetenswaardigheden

En u maar denken waarom een Volkswagen Kever van 1970 tot en met diens Europese einde in 1979 de typebenaming 1302/1303 kreeg… De oplossing is simpel. Simca had de typeaanduiding 1301 al in gebruik…

Land Rover Series III

De Land Rover Series III bleef vanaf 1971 13 jaar vrijwel ongewijzigd. Totdat het type in 1984 werd vervangen door de Land Rover 90/110 uitvoering. Ten opzichte van diens voorganger was die Land Rover uitvoering aanzienlijk verbeterd.

Triumph Stag

En u maar denken dat een Triumph Stag typisch Brits is. Mooi niet dus, want ontsproot uit het brein van de Italiaanse topontwerper Giovanni Michelotti die daarvoor een door hem ontworpen Triumph 2000/2500 gebruikte en de directie van British Leyland wist te overtuigen.

Morris Minor 1000

De eerste Morris Minor 1000 die het loodje legde, was de Tourer. De cabriolet. Het laatste exemplaar rolde op 18 augustus 1969 van de band. De Saloon volgde in 1970. De Traveller – het ‘houten’ stationwagentje -, de Van en Pickup volgden in 1972. De laatste twee modellen waren ook nog als Austin verkrijgbaar…

BMW E30

Baur was de enige carrosseriefabriek die van BMW de zegen (…) kreeg om het dak van de BMW E30 af te zagen. De aldus aangeduide TopCabriolet was van 1983 tot en met 1991 leverbaar via de officiële dealerkanalen.

Bentley Corniche I Convertible

De Bentley uitvoering van de Rolls-Royce Corniche I Convertible die vanaf 1971 tot 1986 leverbaar was, is uiterst zeldzaam. Er zijn er maar 77 van gebouwd…

Vauxhall Cavalier

En als wij het dan toch over cabriolets hebben, de Britse tegenhanger van de Opel Manta heette Vauxhall Cavalier en die was ook als cabriolet leverbaar. Mocht u in het gelukkige bezit zijn van zo’n auto, dan zouden wij er héél zuinig op zijn. Vooral op het frame van het dak, het (linnen) dak op zich is wel na te maken door een specialist, maar het frame dat wordt niet meer nieuw geleverd en gebruikt zijn die ook uiterst zeldzaam. Althans ongemolesteerd…

Singer Gazelle

Een Singer Gazelle is in ons land een niet geliefde klassieker, terwijl het toch een leuk product was van de voormalige Rootes Group. Uiterst luxueus karretje. De Series IIIC werd vanaf 1961 voorzien van de ‘dikste’ motor toen leverbaar: 1.592 cm! Uiteraard ook als vierzits cabriolet. Is een Singer Gazelle al zeldzaam, de cabrio-versie is nog veel zeldzamer, want na één jaar in productie te zijn geweest, viel het doek. Anno heden is van vrijwel ieder nieuw te leveren auto een cabriolet leverbaar. Dat was in de (eind) jaren zeventig wel anders. ‘Men’ vond zo’n ‘open’ auto levensgevaarlijk en dus werden die bijna verboden.

Saab 900 Turbo Convertible

Saab gooide de knuppel in het hoenderhok en introduceerde in de jaren tachtig bijvoorbeeld de 900 Turbo Convertible. Dat werd een succes, een groot succes. Ombouwspecialist ASC – American Specialty Cars – met als vestigingsplaats Warren in het Amerikaanse Michigan, spon er goed garen mee. In 2005 verkochten zij wereldwijd meer dan één miljoen cabrioletdaken… ASC is overigens ook de ‘uitvinder’ van het glazen ‘wuifdak’… Men noemt dat het ‘moonroof’…

MG Midget/Austin-Healey Sprite

In een update van de MG Midget en Austin-Healey Sprite kreeg het eigenzinnige karretje vanaf januari 1972 ‘ronde’ wielkasten. Dat model staat bekend als Round Wheel Arch. Toen werd onder andere ook een ander stuurhuis gemonteerd. Afkomstig van de Triumph Spitfire. Had een betere overbrenging waardoor er minder ‘gestuurd’ hoefde te worden. En een tweede, dwars geplaatste demper in het uitlaatsysteem. Daarmee werd het een ‘fluisterwagentje’. Vanaf 1973 werd de gelijkstroomdynamo vervangen door een wisselstroomdynamo. Om te voldoen aan de Amerikaanse veiligheidseisen verscheen het wagentje in 1974 met van die afschuwelijke – zwarte – ‘blokken’ op de bumpers. Die werden al snel Sabrina’s genoemd, vernoemd naar de Britse actrice Norma Ann Sykes, die door het leven ging als Sabrina. Er werden indertijd nog meer auto’s met dergelijke ‘blokken’ op de bumpers uitgerust. Denk maar eens aan de Amerikaanse uitvoering van de Porsche 911…