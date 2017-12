Welke klassiekers nu kopen?

Wie had 50 jaar geleden kunnen bedenken dat er voor een Morris Minor, Citroën 2CV/Dyane, Austin A30/A35, Volkswagen Kever, Volkswagen Bus T1, Renault R3/R4, Opel Kadett/Ascona om eens een paar merken en typen te noemen ooit een klein vermogen zou worden betaald? Het waren indertijd toch allemaal ‘gewone’ auto’s met productieaantallen van vele honderdduizenden stuks welke dagelijks het straatbeeld bepaalden? En dan gaan wij ‘koffiedik’ kijken. Datzelfde gaat gebeuren met autootjes als bijvoorbeeld de Renault Twingo Phase I, Peugeot 205, Volkswagen Golf 1, Renault R5, Fiat Panda… De ene zal wat sterker in prijs stijgen dan de andere. De Renault Twingo van de eerste serie bijvoorbeeld, anno heden een zeer geliefd model dat vanaf maart 1993 tot augustus 1998 maar liefst 2,4 miljoen keer de fabriekspoorten uitrolde. Ze zijn er nu nog genoeg hoewel het vinden van een gaaf en mooi origineel exemplaar nu al moeilijk(er) wordt.

De Peugeot 205 die vanaf maart 1983 tot september 1998 bijna 5,3 miljoen keer van de lopende band kwam. De GTi en Rallye uitvoering is onder liefhebbers de meest populaire. In 2015 steeg de gemiddelde prijs – voor alle typen – met maar liefst 15 procent. Voor wat betreft de Volkswagen Golf 1 is de GTi-uitvoering de meest populaire. Je zou bijna denken dat die prijstechnisch al buiten bereik is? Nope, wordt de komende jaren alleen nog maar duurder. Maar Volkswagen had op Golf-gebied nog meer te bieden. Ondanks het feit dat er vanaf mei 1974 tot en met december 1983 in totaal 6,15 miljoen exemplaren het mondiale straatbeeld gingen bepalen, zal de ‘gewone’ Golf ook een goede investering blijken te zijn… De Renault R5 die vanaf januari 1972 tot en met juni 1984 maar liefst 5,7 miljoen keer op straat kwam. Uiteraard zijn de bijzondere (en snelle) uitvoeringen het meest populair bij de liefhebbers.

En dan zoiets als een Fiat Panda, het ultieme ‘koekblik’ dat met name in Italië zelfs als 4×4 leverbaar was… Vanaf de introductie in januari 1980 tot aan de finishvlag in september 2003 zagen maar liefst 5,5 miljoen stuks het levenslicht… Naar het schijnt is de prijs in één jaar tijd met maar liefst 16 procent gestegen. Bijkomstig voordeel, aan deze auto’s kunt u zelf nog sleutelen…

Let wel, alle genoemde autootjes kunnen vreselijk roesten. Zijn dan ook niet gebouwd om te ‘bewaren’. Het gaat erom eentje te vinden die nog gaaf is, niet verprutst en eruit ziet alsof-ie net uit z’n doosje kwam. En dan het liefst – indien van toepassing – de 2-deurs uitvoering (de ‘derde’ deur, de ‘achterklep’ dus, niet meegerekend). Rest alleen nog de vraag, waarom heeft u een klassieker, als geldbelegging of om er plezier aan te beleven?