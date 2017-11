Waar beginnen? MG Midget

Het (misschien wel door derden aangestoken) enthousiasme om zelf een klassieker te restaureren, kan u zuur opbreken. Dat gebeurde onlangs bij een MG liefhebber in het Britse West Drayton, Graafschap Middlesex die een MG Midget zag. Ondanks de correcte omschrijving als zijnde ‘een restauratieobject’ en voldoende foto’s waarop de staat van het voertuig duidelijk waarneembaar was, kon die meneer vanwege drukke werkzaamheden de reis naar de aangeboden MG Midget MkII uit 1966 niet ondernemen, nam de gok en betaalde voor het wagentje en de afleveringskosten. Eenmaal afgeleverd, kwam de man met een reuzeklap terug op aarde en viel de droom in duigen. Uw redactie heeft deze klassieker ‘live’ mogen bewonderen (…). Alle plaatwerk, maar dan ook àlle plaatwerk was opgevreten door roest, alle chroomdelen òf doorgeroest òf dusdanig beschadigd dat redding niet meer mogelijk was, het – originele 1.098 cm3 metende – motortje zat zo vast als een huis waarbij alle aluminium delen ‘opgelost’ waren… Aan zo’n restauratieobject hoef je, hoe goed de intentie ook is, niet te beginnen. ‘Verkeerd Afgelopen’ dus…