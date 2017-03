5 SHARES Deel Tweet

VW Kever of broodje aap? Hoe de vrouw van Seys Inquart in WOII rond heeft kunnen rijden in een VW Kever uit 1948? Dat zijn dingetjes waar je makkelijk over heen stapt als je net besloten hebt dat je tegen een unieke vondst aan bent gelopen. Liefde maakt immers blind. Of was dat nu verliefdheid? Of gewoon blije hebzucht?

Het is in elk geval een brilkever

Daar zijn de geleerden het over eens. Maar zonder te surfen op de tsunami van hebbeigheid die de koper overviel toen hij de zwaar aangeslagen Kever zag… Dan praten we gewoon over een gevalletje ‘Dat laten we staan’. Want er zijn grenzen aan de mate van uitdaging die een project kan bieden.

Net als met veel dingen die later tot haren uittrekkende spijt hebben geleden werd deze Kever gekocht op “Het Verhaal” en “De Bewijzen”. Verhaal noch Bewijzen klopten. Deze sprookjesauto bleek gewoon bedacht.

Hij is intussen als curiositeit te bewonderen in het Arnhems Oorlogsmuseum 40-45. Daar staat hij heel authentiek te lijken en alleen zijn aanwezigheid en zijn intussen bekende “Echte Geschiedenis” heeft het museum al menig extra bezoeker gebracht.

Een bezoek aan het Arnhems Oorlogsmuseum 40-45 is hoe dan ook een aanrader. Het museum heeft dezelfde inrichting en uitstraling als zijn collega museumpjes en musea in Engeland en Frankrijk: Hoogst authentiek, maar toch met een milde vertederingsfactor.

Voordat u afreist naar Arnhem kunt u zich mooi inlezen in AutoMotorKlassiek nummer 3, het maartnummer alweer. Daar in staat het geheimzinnige keververhaal dat leest als een jongensboek gecombineerd met het klassieke ‘dial F’ for fake’