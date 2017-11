De VW 181. Van legervoertuig naar cultauto

Neem het platform van de VW Karmann Ghia. Voeg aandrijf- en ophangingstechnische elementen toe van de eerste generatie VW bussen. Maak gebruik van de beproefde luchtgekoelde boxertechniek van het VW concern. Rust de auto spartaans uit en zorg dat deze zowel in open als dichte toestand gereden kan worden. Zie daar de ingrediënten en voorwaarden, waar Volkswagen haar nieuwe auto voor de Bundeswehr uit samenstelde. In 1969 maakte de wereld kennis met de VW 181.

De ontwikkeling van de nieuwe Volkswagen was ingegeven door het feit, dat de DKW Munga uit productie werd genomen. De Bundeswehr was naarstig op zoek naar een gelijkwaardige vervanger, en gaf Volkswagen de opdracht om de opvolger te ontwikkelen. Het feit, dat in Australië al een structuur was ontwikkeld voor een Gelände VW, was voor de opdrachtgever een belangrijk uitgangspunt. Daarnaast- en dat werd als merkwaardig aangemerkt- kon Volkswagen volstaan met de toepassing van achterwielaandrijving. Ook aan een ruime mate van bodemvrijheid werd- gelet op de mogelijke terrein inzet- gedacht

Debuut op IAA Frankfurt

In 1968 bouwde Volkswagen de eerste zestien exemplaren van de nieuwe 181. Na de officiële presentatie op de IAA van Frankfurt in 1969 startte VW met de serieproductie van de auto, en al spoedig vond de VW 181 een plekje in de consumentencatalogi. Bij de bouw van de auto kon zoals gezegd volop gebruik worden gemaakt van de uitgebreide onderdelenvoorraad binnen het VW-concern. Bijzonder was vooral, dat de 181 overbrengingsreductiekasten aan de achteras kreeg aangemeten. Deze zeldzame toepassing stamde van de VW Transporter T1. Verder werd de 181 uitgerust met een aantal kenmerken van de VW (Kever) 1500. De instrumenten, de vooras, de stuurinrichting én de motor stamden van het Krabbeldier. Ook kreeg de 181 een standkachel en was hij optioneel uit te rusten met een sperdifferentieel.

Familielid met een eigen gezicht

De 181 kreeg dus veel familiekenmerken, maar had een eigen gezicht, dat versterkt werd door de aanwezigheid van de afneembare stoffen kap, de naar beneden te klappen voorruit en de uitneembare portieren. Vanaf 1971 monteerde VW ook de diagnosestekker, een toepassing die ook bij familieleden werd gebruikt.

Modificaties vanaf 1970

Intussen had in 1970 een belangrijke wijziging plaatsgevonden. De 1.493 cc motor werd vervangen door de 1.584 cc motor, die vanaf 1970 ook in de VW 1302 S en LS zijn weg vond. Voor de 181 werd het vermogen op 44 PK gehouden. Daarnaast besloot Wolfsburg om de 181 te exporteren naar de Verenigde Staten. Niet als geheel, maar als bouwpakket. Het was hoe dan ook een goede zet, want de 181 mocht zich al snel- zeker in Californië- in een redelijke populariteit verheugen. In 1973- een jaar nadat de 181 ook in Mexico zijn productiestart kent- worden belangrijke wijzigingen doorgevoerd. De stand kachelverwarming wordt vervangen door luchtverwarming, het vermogen van de 1584 cc motor steeg naar 48 PK en de pendelas constructie maakte plaats voor een achterasconstructie met schuin geplaatste draagarmen. In optische zin had de 181 vanaf modeljaar 1973 geen sleuven meer boven de achterwielen, maar doosvormige ornamenten om voor een optimale luchttoevoer te zorgen. Tot slot kreeg de 181 een vier spaaks veiligheidsstuurwiel aangemeten.

Op weg naar het einde

Zo werd 1973 het belangrijkste modificatiejaar. Later werden de klepstelen nog versterkt en kwam voor de Amerikaanse markt een versie met injectie (en 50 PK) ter beschikking. Hierna stond de carrière van de VW 181 in het teken van productieverplaatsingen en een steeds dichterbij komend afscheid. Noord Amerika hield het als eerste voor gezien met de auto, die aldaar als The Thing naam en faam verwierf. In de loop van de jaren zeventig verplaatste de Duitse productie zich van Wolfsburg naar Hannover, en Emden werd de laatste productieplaats. Daar rolde in 1978 de laatste Europa-181 van de band. Het was niet de laatste 181, want de productie van deze cult-VW eindigde in 1980 in Mexico.

Cultobject

In totaal werden 140.768 exemplaren van deze multifunctionele VW gebouwd. En het legervoertuig had zich ontpopt tot een geliefd voertuig, dat voor tal van vrijetijdsdoeleinden werd ingezet, en vandaag de dag is uitgegroeid tot een heus cultobject.