3 SHARES Deel Tweet

Vrouwen en motorfietsen

Dat is wel een dingetje. Doorgaans zijn leden van de prettiger geboetseerde soort niet erg gek op motorfietsen. In een standaard motorpak lijk je op een mud aardappelen in een zak, een helm is de pest voor je kapsel en er zijn maar weinig motorfietsen die genoeg bergruimte hebben voor de resultaten van een middagje shoppen.

En dan was er ooit wel een meisje in uw leven dat motorrijden ook helemaal te gek vond, maar dat was natuurlijk eigenlijk zo’n soort meisje waar uw moeder u tegen gewaarschuwd had.

De sexistische insteek

De meest gangbare manier om motorfietsen en vrouwen samen te brengen is om een jeugdige schone die zich op zijn best gehaast had aangekleed in een nadrukkelijk geposeerde pose op een motor te zetten. Daar zit zo’n kind dan terwijl ze alleen aan haar uurloon denkt en op commando van stuurs tot broeds uit haar ogen kijkt.

Die insteek werkt ook niet even opwindend op alle kijkers want wij zagen ooit een hardcore biker in oprechte woede ontsteken omdat de bevallig op, over en om een 1200 cc Harley zijlklepper gedrapeerde jonge dame hem het zich ontnam op wat hij nu net het meest interessant van de hele zaak vond: de carburateur op de Harley.

Maar er zijn kansen

Toch zijn er best veel vrouwen die motorrijden wel grappig vinden. Of motorrijden gewoon wel de overweging waard vinden. En wij hebben de kans om ze in dat streven te coachen. En sinds 1992 ook alweer 25 jaar geleden is zodat motoren van recent voor dat jaar ook al officiële klassiekers zijn is die taak veel eenvoudiger geworden. Want motorfietsen tussen de 40- en 25 jaar jong zijn immers veel vrouw vriendelijker dan bijvoorbeeld een 600 cc Panther motorfiets die met de terugslag van de kickstarter makkelijk een enkel kon breken. En omdat vrouwen minder gevoelig zijn voor het manlijke concept van ‘een zware is je ware’ is er een enorme keuze uit vriendelijk geprijsde motoren uit de klassieke middenklasse. Zeg dus tot iets van 500-600 cc.

Dat zijn dan allemaal makkelijk te hanteren motoren, die betrouwbaar en schoon als in ‘niet olielekkend’ zijn. En natuurlijk zijn ze – op een verdwaalde Jawa of MZ na, allemaal voorzien van een startmotor.

Er is volop keuze

Natuurlijk denk je heel snel aan alle lichtere motorfietsen uit de Japanse hoek, maar een BMW R65, of laat het een R45 zijn, een Ducati Indiana 750 (!), of een Harley Sportster zijn ook heel leuke motorfietsendie je maar al te makkelijk van je partner wil lenen. En de mannen die een Sportster af doen als ‘wijvenmotor’ hebben geen respect voor vrouwen en hebben duidelijk nooit op een Sportster gereden.

De plannen voor deze winter

Voor wat het uiterlijk geldt dan dat er voldoende, ingetogen of klassiek ogende motorkleding is die qua modelering en uitvoering zomaar op dat zo prettig anders gevormde vrouwenlichaam past zonder er haar uit te laten zien als een hobbezak.

Laten we het deze winter dus maar eens voorzichtig ter sprake gaan brengen bij onze partners. Voordat u het weet heeft zij er een heel leuke hobby bij…