Vroeger had een motorfiets een kickstarter, vier versnellingen, een pk of 50 max. en twee remmen.

Dat is nu anders… Onderstaand hebben we de meeste gangbare afkortingen van actuele assistentiesystemen op een rij gezet. Om ons nog maar eens te laten beseffen waar toekomstige klassiekerliefhebbers mee te maken zullen krijgen.

Onze elektronische hulpjes.

Tot ver in de jaren tachtig had een motorfiets remmen en een stuur. De bandenkeuze kon ook toen al belangrijk zijn. Vraag je vader maar eens naar Avon’s ‘cling rubber compound’. Maar het was – extreme omstandigheden daar gelaten – altijd de berijder die alle zeggenschap had of die motor met zijn rubbers aan de onderkant bleef. En voor de helden onder die soort ging het nog wel eens mis. Bij het rijden ‘op het scherpst van de snede ’bleken de remmen, de vering en demping of de grip dan nog al eens de beperkende factor. Met het stijgen van de vermogens begonnen –met alle respect – de vaardigheden van ons, motorrijders, in de gevarenzone te komen. In het midden van de jaren zestig werd de 44 pk sterke Honda CB 450 ‘Black Bomber’in de pers uitsluitend aan geraden aan zeer ervaren rijders met circuit ervaring.

BMW’s R75/5 had ‘maar’ 50 DIN pk omdat de Duitse ontwerpers hadden berekend dat meer vermogen op twee wielen op de openbare weg niet nodig en zelfs gevaarlijk was. Het merk is daar intussen overtuigend van terug gekomen. En daar heeft het met de introductie van het ABS zelf aan mee gewerkt.

Eerst kwam de ABS

Nu zijn er ABS systemen in diverse variaties en is er lettervermicelli-achtig aanbod van elektronisch vernuft aan boord van het hoge(re) motor segment waar van vermogens van 150+ pk niemand meer nerveus maken .

“Als je gewoon goed kunt rijden, dan heb je al die elektronische ellende gewoon niet nodig” is een dooddoener van een motorrijder 1.0 die in zijn nostalgische dromen is blijven steken.

Voor motorrijders zijn veel van de elektronische hulpmiddelen van belang voor de veiligheid. En voor de hoogst getalenteerden onder ons maken al die afkortingen het mogelijk de verbijsterende prestaties van moderne motorfietsen tot op het scherp van de snede te benutten.Maar dan met bijzonder veel minder kans om de berm in te gaan dan dat een über dappere Honda CB 450 piloot had. Waar die letterbij aan afkortingen nu feitelijk ook weer allemaal voor staat? We hebben ze maar eens op een rijtje gezet

Allemaal elektronische regelneefjes

ABS, Anti-lock Braking System, Anti Blokkeer Systeem. Elektronisch regelsysteem dat blokkeren van het wiel tijdens hard remmen voorkomt. Ook: ‘Altijd Braaf Stoppen’.

ADD, Aprilia Dynamic Damping. Aprilia’s software die actief werkt op de demping van voor en achtervork.

ABS met UBS, Anti blokkeer systeem met hellingdetectie. ABS werkt daardoor ook optimaal in bochten.

AMP, Aprilia Multimedia Platform. Aprilia’s hard- en software om smartphone compatibel met de boordelektronica te maken. GPS.

APRC, Aprilia Performance Ride Control, elektronisch managementsysteem van Aprilia.

ASC, Automatic Stability Control elektronisch managementsysteem stabiliteitscontrole

ATV, All-Terrain Vehicle, een quad dus.

C-ABS, ABS systeem dat Bosch voor KTM ontwikkelde.

CE – Conformitee Europeene, conform aan de Europese normbladen met eisen. Geldt voor zowat alles. Vaak gebruikt bij kleding en handschoenen. De CE labels zijn ook los te koop. Koop daarom nooit ‘knakenwaar’.

CCU, Communication Control Unit, gebruiksvriendelijke interface voor datalogger. Brengt motor- en ronde gegevens draadloos over naar tablet of smartphone.

CPU, Central Processing Unit, Het brein van een moderne motor. Met meer rekenkracht dan dat van de maanlander. (1969)

CVT-constant variabele transmissie. Traploze overbrenging door variabele schijfdiameters. Als in :“DAF’s aloude Variomaat.

Datalogger: digitale gegevensopslag betreffende de rit, de techniek. Met bij voorbeeld CCU uitleesbaar met tablet of smartphone.

dB(A) is de eenheid van de sterkte van het geluid, gerelateerd aan het menselijk gehoor.

Decibel, de standaard aanduiding voor geluidssterkte. Van belang bij uitlaten en geluids’productie’ van helmen.

DLC: Diamond Like Carbon; bijzonder harde koolstofcoating voor onder meer zuigerpennen

DCT, Dual Clutch Transmissie Een versnellingsbak met twee koppelingen. Het voordeel is dat men kan schakelen zonder krachtonderbreking.

DOT/USDOT (U.S.) Department of Transportation, aanduiding voornamelijk gebruikt bij remvloeistof. Meng nooit gewone remvloeistof met siliconen vloeistof! Kwaliteits aanduiding oplopend naar ‘5’. Voordeel beurs aanbieding: 5 Liter DOT 0. Grapje.

DTC, Dynamische Tractie Controle. Elektronische regelunit, laat tot aan gedefinieerde grenzen meer wielslip toe en ondersteunt een sportief en dynamisch rijgedrag.

DVT, Desmodromic Variable Timing. Gestuurde kleptiming volgens Ducati.

EBS Engine Brake Control Mechanischof elektronisch systeem dat ‘samen met de slipper clutch-anti hopping clutch’ er voor zorgt dat het achterwiel niet blokkeert bij opeens sluiten van het gas.

ECU, Electronic Control Unit. Het digitale brein van de boord elektronica.

ECU/ECM Engine Control Unit/Electronic Control Module. Het ‘brein’ van elke modern motorfiets. Combineert (veel) meet en regelfuncties.

EDS, Electronic Damping System. Elektronisch systeem waarmee de veervoorspanning afhankelijk van de belading voor en achteren in trappen worden ingesteld/ zichzelf optimaal in stelt.

EFI Electronic Fuel Injection, brandstofinjectie. De opvolger van de carburateur die aan milieu eisen ten onder ging.

ESA, Electronic Suspension Adjustment, Elektronisch systeem waarmee de demping (en vering) karakteristiek geregeld wordt/kan worden.

Exup klep, Exhaust Ultimate Power Valve, Een met kleppen op volume gestuurd uitlaatsysteem.Oorspronkelijk van Yamaha.

HUD Heads-Up Display, daar gaan we meer van horen. Projectie van relevante gegevens aan de binnenzijde van het vizier. Als in straaljagers.

IMU, Internal Measurement Unit (Bosch). De Inertial Measurement Unit meet op basis van verschillende sensoren iedere beweging van de motor. Dus ook de hellingshoek.

K-ACT, Kawasaki elektronische rem-linksysteem dat voor en achterremmen verbindt.

KTRC, Kawasaki Traction Control, Kawasaki’s naam voor het tractie systeem. Elektronisch systeem dat doordraaien van het achterwiel verhindert-beperkt.

LCD Liquid Crystal Display, beeldscherm dat werkt met vloeibare kristallen.

LED Light-Emitting Diode, verlichtingssoort. Goede lichtopbrengst, klein, met lange levensduur.

FEAM, Fuel Economy Assitance Mode, software die zuinig rijden bevordert

KIPASS, Kawasaki Intelligent Proximity Activation Start System, contactslot activeringssysteem, Elektronisch systeem dat ´keyless´ starten mogelijk maakt.

MVICS motormanagement: elektronisch management systeem van MV.

LCS: Launch Control System, elektronisch regelsysteem dat er voor zorgt dat de acceleratie gecontroleerd gebeurt.

LIF, LIFt control Elektronisch regelsysteem dat zorgt date r geen ongecontroleerde wheelies gemaakt worden.

LiFe-Po, Lithium-Ion Phosphate, een moderne, hoog vermogende accu.

OBD/OBDII On-Board Diagnostics, storingsdiagnose system aan boord van de motorfiets zelf.

OEM Original Equipment Manufacturer, onderdelen zoals de fabriek ze levert. In tegenstelling tot ‘aftermarket’.

PWR: Power modes. Elektronica die de motorkarakteristiek in naar keuze regelt naar de actuele omstandigheden

TFT LCD display, Thin Film Transistor, een snel reagerende display.

TPMS Tire Pressure Monitoring System, bandenspanning bewakingssysteem.

QSS: Quickshift System. Elektronisch regelsysteem dat de ontsteking kort onderbreekt tijdens het schakelen zonder koppeling.

RDC, Reifendruckkontrolle, (BMW) bandenspanning controlesysteem. Spottend: Rarely Displays Correctly.

SC: Slide Control. Elektronisch regelsysteem dat uitbreken van het achterwiel onder belasting in bochten voorkomt.

SCS, Slide Control System. . Elektronisch regelsysteem dat uitbreken van het achterwiel onder belasting in bochten voorkomt.

TC Traction Control, systeem dat doordraaien van het achterwiel onder vermogen verhindert.

TCS, Traction Control System. Voorkomt doordaaien van de achterband onder acceleratie.

UBS, Unified Brake System. Yamaha’s versie van het gekoppelde voor/achter remsysteem

USB, Universal Serial Bus, algemene software aansluiting.Ook voor GPS etc.

VTEC, Variable Valve Timing and Lift Electronic Control, Bij Honda’s VTEC wordt bij een bepaald toerental overgeschakeld van een “tamme” naar een “wilde” nok van de nokkenas klepbedieningsmechanisme. De kleptiming-het motorkarakter is hierdoor rijdend te optimaliseren.

YCC-T Chip Controlled Throttle , Yamaha’s ride-by-wire/elektronisch gestuurde gasklep bediening.

We wensen de volgende generaties klassiekerliefhebbers veel plezierige kilometers toe. En intussen heeft Honda een zelf stabiliserende motorfiets gemaakt die – keurig op twee wielen – stapvoets achter zijn baasje aan rijdt.