1.500 Volvo’s in Best

Het jaarlijkse VolvoDrive Treffen in Best was groter dan ooit. Volgens de organisatie kwamen er gisteren maar liefst 1.500 auto’s naar het evenement.

Toegegeven: groter dan ooit was in dit geval niet zo heel moeilijk, want het evenement werd pas voor de tweede keer georganiseerd. Op een bekende locatie, want ook het jaarlijkse PUUR Porsche Treffen vindt jaarlijks bij AcquaBest plaats. Er waren bij het Volvo-evenement echter aanzienlijk meer Volvo’s te zien dan vorig jaar. Volgens de organisatie kwamen er niet minder dan 1.500 Volvo’s opdagen in Best.

Allereerst waren het lezers van het blad VolvoDrive Magazine die hun Volvo rondom de recreatieplas in Best kwamen showen. Daar bleef het echter niet bij, want ook diverse Volvo-clubs waren op Tweede Pinksterdag van de partij. Bovendien was volvo-forum.nl groot aanwezig. Daarnaast waren er deelnemers uit het buitenland naar Best gekomen, onder meer uit Polen, Groot-Brittanië, Hongarije, Duitsland en België. De Nederlandse importeur van het merk toonde de nieuwste modellen.

Daardoor was een flink deel van de modellen uit heden en verleden vertegenwoordigd, van de Katterug, de Amazon en de P1800 tot de nog splinternieuwe V90. Toch beperkte het evenement zich niet tot vrijblijvend aan komen waaien, want er gebeurde meer. Kinderen konden zich uitleven op een 480 die beschilderd mocht worden, terwijl hun ouders bij de talloze kraampjes onder meer boeken, brochures, schaalmodellen en onderdelen konden vinden.

De hoogtepunten van de dag waren echter de verzameling bijzondere Volvo’s die op het middenterrein te zien was en de beauty contest. Omdat de term concours d’élégance misschien wat overtrokken zou zijn, had de organisatie deze naam bedacht. Een jury bestaande uit Volvo-kenners Carlo Schmidt, Huib de Vries en Eline de Vries beoordeelde de deelnemende auto’s. In de beste Volvo-stijl was de winnaar geen showpony die nauwelijks gebruikt wordt, maar een stationwagen die al 250.000 kilometer achter de kiezen had; brandschoon, perfect onderhouden, maar wel gebruikt voor het doel waarvoor hij gemaakt is. Extra leuk was dat de eigenaar van deze Ocean Race-editie zelf een fanatiek zeiler bleek.

Eerlijk is eerlijk: meestal hebben we meer op met evenementen waarbij gereden wordt dan met stilstaande auto’s op een grasveld. Maar in de ontspannen sfeer van het VolvoDrive Treffen hebben we ons prima vermaakt. Het is dan ook goed nieuws dat de organisatie nu al heeft laten weten dat het evenement volgend jaar opnieuw plaatsvindt.

Foto’s: Luuk van Kaathoven