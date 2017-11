PUUR Porsche treffen in Best drukker dan ooit

Het zesde PUUR Porsche Treffen in Best heeft zondag 28 mei bijna 2000 Porsches uit heel Europa getrokken. Ondanks zware concurrentie als Max Verstappen in de Formule 1 in Monaco, Tom Dumoulin in de honderdste Giro d’Italia en de tropische hitte was het grootste Porsche-evenement van België en Nederland drukker dan ooit.



Vorig jaar trok het PUUR Porsche Treffen al meer dan 1700 Porsches naar de oevers van Aquabest in Best. Dat aantal werd dit jaar opnieuw overtroffen. De duizenden bezoekers van het gratis toegankelijke evenement troffen ook dit jaar weer een dwarsdoorsnede aan van wat Porsche door de jaren heen heeft gefabriceerd. Bezoekers konden van dichtbij bijvoorbeeld de contouren van de eerste 356 aanschouwen. Ook de moderne Porsches waren goed vertegenwoordigd. De laatste generatie van de 911, de supercars Carrera GT en de 918 Spyder en diverse exemplaren van de Boxster, Cayman, Panamera, Macan en Cayenne luisterden “PUUR Porsche” op.

Klassiekers en youngtimers ook rijkelijk vertegenwoordigd

De liefhebbers van klassiekers en youngtimers uit Zuffenhausen vielen óók met de neus in de boter. Alle representanten van de Transaxle modellen 924, 944, 968 en 928 vonden een plekje in Best. Daarnaast was ook de 914, waar redacteur Aart van der Haagen een uitgebreid artikel aan wijdde voor de laatste uitgave van Auto Motor Klassiek, was goed vertegenwoordigd. De 914 is zeker de laatste jaren in aanzien gestegen en mag zich om die reden in een steeds grotere belangstelling verheugen.

911S uit 1967 de mooiste in Best

Taxateurs trokken het terrein van Aquabest rond om de fraaiste Porsches te keuren en te selecteren voor het Concours d’Elegance. Overall winnaar was een smetteloze 911 S, een auto die in 1967 door Pon in Amersfoort werd geleverd. De auto is door een liefhebber tot op het laatste schroefje in absolute nieuwstaat gerestaureerd. Ook een unieke 914/6 GT en een 993 Turbo – de laatste luchtgekoelde Turbo – vielen in de prijzen. Tijdens het event werd extra aandacht besteed aan het twintigjarig jubileum van de 996, de eerste 911 met een watergekoelde boxermotor. De complete line up van dit model was in Best te vinden.