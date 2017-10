De V7, het Moto Guzzi blok dat FIAT niet wilde

9 SHARES Deel Tweet

Het verhaal van de door Carcano op eigen houtje ontwikkelde en de door het management afgeserveerde V twin die werd afgestoft om een nieuwe politiemotor te ontwikkelen, is bekend. Maar toen de Italianen merkten dat het Amerikaanse publiek steeds meer interesse kreeg in zware Europese motorfietsen, besloot men ook een burgerversie te bouwen, de 700 cc Moto Guzzi V7. De ontwikkeling begon in 1964 en de eerste proeven werden gedaan door testrijders van Moto Guzzi en de Polizia Stradale. Eind 1965 werd de V7 aan het publiek getoond. Maar toen raakte de fabriek weer eens in financiële problemen en kwam het verhaal even stil te liggen tot dat de boedel was over genomen door de SEIMM (Società Esercizio Idustrie Moto Meccaniche).

Het werden ambtenaren

De eerste Moto Guzzi V7’s gingen in overheidsdienst. Op de Amerikaanse markt vonden zo zo ook hun plek. Ze waren sneller en betrouwbaarder dan de daar gebruikelijke Harley-Davidsons. Het Turkse leger kocht V7’s als zijspancombinaties. Pas in 1967 kwamen de V twins ter beschikking van de Europese burgermarkt. Ze waren door het verwijderen van allerlei politie attributen wat lichter en sneller geworden. De toevoeging van een buddy- in plaats van een solo zadel maakte daarbij het verschil niet. De krachtbron die gebouwd was om de volle 100.000 km probleemloos te lopen deed dat verregaand probleemloos. Het rijwielgedeelte was nog niet het fenomenale Tonti frame, maar een klassiek stalen dubbel wiegframe waarvan de maten duidelijk op stabiliteit gedacht waren. De ‘loopframes’ (Engels: spreek uit:‘loep’, een lus) waren de grootste belemmering om de V7’s sportief in te zetten. Ondanks het feit dat dat toch gedaan werd.

Moto Guzzi V7 Ambassador en V7 Special

De V7 Ambassador werd op verzoek van de Amerikaanse importeur Berliner Motor Co. speciaal voor de Amerikaanse markt gebouwd met de 757 cc motor. Het belang en de invloed van Amerikaanse importeurs was toen nog zo dat ze ‘hun’ fabrieken gewoon opdrachten gaven. De productie liep van 1969 tot 1970 en er waren enkele versies met kleine verschillen: sommige hadden zijdeksels die ook het luchtfilterhuis omvatten, andere niet. Bovendien waren verschillende kleuren leverbaar. De motor leverde ongeveer 45 pk. De Ambassador had een groot “Amerikaans” rempedaal aan de rechterkant.

De V7 Special was bestemd voor de Europese markt. Hij kreeg de wit/zwart/rode kleurstelling die vanaf 1970 op de meeste modellen van Moto Guzzi werd overgenomen. Ook deze machine kreeg de 757 cc motor en werd door groottoeristen in het hart gesloten. Bij beide modellen had Tonti de versnellingsbak verbeterd. Het frame was vooral rond het balhoofd verstevigd hetgeen er tevens voor zorgde dat deze motoren nog betere zijspantrekkers werden.

Zo’n vroege V twin vind je niet meer zomaar. En de prijzen van de machines zijn mooi gelijk op gegaan met die van andere gezochte klassiekers. De onderdelenvoorziening is goed via een aantal mondiaal opererende specialisten. En een stel daar van zit gewoon in ons eigen land.

De perfecte klassieker?

Een goede V7 is nu een geheide klassieker met een onwaarschijnlijk hoge bruikbaarheidsgraad. De machines zijn stijlvol gedateerd, onderhoudsvriendelijk, betrouwbaar en comfortabel. Het enige waar een trotse Motor Guzzi V7 eigenaar op moet letten is dat motorfietsen uit de jaren zestig zo enorm slecht remmen in vergelijking tot moderne motorfietsen. Hoe mooi zo’n dubbele TLS rem ook is.

Terug van weggeweest

In 2012 greep de fabriek terug op deze roemruchte periode. Er werd weer een lijn V7 Classics aan geboden. Maar of die nu een eerbetoon aan het verleden of gewoon een marketingtruuk waren?