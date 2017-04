Topless rijden. Het kan weer. Cabrio’s in nummer 4

Toples rijden, het kan weer. En dan hebben we het niet over het in je zwembroek op de motor rijden, maar over cabriolets of zoals de Amerikanen zeggen ‘convertibles’.

Open rijden doe je ‘savonds

In landen waar het structureel zonniger is rijden cabrioletrijders overdag met de kap gesloten en de airco – indien aanwezig – hoog open. De zon en de wind kunnen immers maar al te makkelijk voor verbranding zorgen. Tegen de schemering gaat de kap pas omlaag. Om lekker uit te waaien. Om te flaneren. Om te zien en gezien te worden.

Natuurlijk zijn wij allemaal verstandige carbrioletrijders M/V. Dus topless rijden doen we niet in de brandende zon. op we hebben dan toch minstens een pet op en iets met lange mouwen aan.

In AMK nummer vier staan mooie cabrio’s

Okay, er staan ook een GTV6 en hard top Cadillac Eldorado in, maar van de meest zonnige kant zijn er de MGA, de BMW 325i Cabrio. Dat zijn auto’s die elk voor zich erg leuk zijn en heel hebberig te maken. De MGA is hoogst traditioneel, basis en op een vertederende manier lekker sportief. De BMW maakt duidelijk hoe ver de automobiele vooruitgang alleen al na de tijd van de MGA is gekomen: Van dappere sketer tot stijlvolle automobiel. Hoewel er met zo’n BMW blijkbaar ook wat avontuurlijker gereden kan worden. Eigenlijk zou je ze allebei willen hebben.

En doe er dan ook maar een paar motorfietsen bij

Motorfietsen, die staan ook weer in dit AMK nummer. De Yamaha XS1 is een collectorsitem voor serieuze verzamelaars. Maar de BMW R60 cafe racer die we verweess bij Italo specialist Startwin zagen, dat is het soort motor dat de doorstart van de volgende generatie motorrijdeers vooralsnog lijkt te garanderen.

U leest alles in het aprilnummer van AMK. En laat het dan nog te fris te zijn om dat blad ’s avonds in de tuin te lezen. So what? Binnen is het lekker warm.