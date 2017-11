De Suzuki DR 800, de Dr Big

In de ultieme poging de ideaalste eencilinder avonturier ter wereld op de wielen te zetten bedacht Suzuki de DR 800 die al snel het koosnaampje DR Big kreeg. Dokter Groot. Zoiets. Die Suzuki was de grootste in serie gefabriceerde eencilinder ter wereld. Want 779 cc is veel cilinderinhoud voor een eenpitter.

50 pk en veel koppel

De Suzuki leverde 50 pk en had tussen de 3.000 en de bijna 5.000 toeren een koppel van ongeveer 60 Nm. Daarbij zorgden twee balansassen er voor dat machine en berijder niet aan stukken werden getrild. De eencilinder had een hoogst indrukwekkende zithoogte van 86 cm en qua gewicht was hij ook niet echt anorex: hij woog 223 kilo met een lege tank . Maar wanneer je er eenmaal op was geklauterd had je een fenomenaal verkeer/terrein overzicht. Het feit dat de DR 800 voor serieuze reizen was bedoeld bleek ook uit het maximum laadvermogen. Dat was een serieuze 203 kilo.

Dank zij de lange veerwegen danste de Suzuki probleemlos over de meest mishandelde wegen. Want de vering en dempping waren goed voor elkaar.

Niets is saaier dan perfectie

Met alle bagage of een passagier aan boord was het wel nodig de veervoorspanning van het achterste veerelement te verhogen omdat de veer anders doorsloeg. Een nadeel van de soepele vering was dat hij ten koste ging van het gevoel met de weg en dat de dikke Suzuki erg in de voorrem dook. Bij dergelijke remacties schoof de berijder overigens met zijn familiejuwelen strak naar voren. Het zitcomfort was trouwens minder. De buddy drukte stevig tegen het stuitbeen, De remmen deden hun werk overigens naar behoren. Off road deed de DR het overigens niet eens slecht. Dat kwam voornamelijk door zijn soepele motorkarakter. Al die cilinderinhoud zorgde bij wat dapper doordraven wel voor een benzineverbruik van 1 op 10.

De Suzuki DR werd erg scherp geprijsd in de markt gezet. Maar de verkopen liepen niet daverend.

De voordelen

Hoog max laadvermogen

Een comfortabele zit voor de passagier

Goede prestaties

Goede remmen

Een goed rijwielgedeelte

Een krachtige, soepele motor

De prettig grote tank

De nadelen

De DR is een stevige drinker

De indrukwekkende zithoogte

De matige lak kwaliteit

De roestende uitlaat

Hmmm. Zijn uiterlijk