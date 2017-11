De Sunbeam Tiger: raskat of boskat

In 1956 kregen Kenneth Howes en Jeff Crompton de opdracht de Alpine opnieuw te ontwerpen, met als doel een sportauto voor de Amerikaanse markt te bouwen. Howes had voor Ford gewerkt, en de auto leek dan ook wat op een vroege Ford Thunderbird. Tussen 1959 en 1968 werden ca. 70.000 stuks in vier series van deze Alpine geproduceerd. De productie eindigde kort na de overname door Chrysler in 1968.

Van kitten naar Sunbeam Tiger

De Sunbeam Tiger was een spin off van de elegante Alpine en zou nu nooit meer kunnen ontstaan. Blijkbaar was het idee om een V8 in een een ranke Britse sportwagen vrij voor de hand liggend in tijden dat rare ideeën nog vrij voor de hand lagen.

De Sunbeam Tiger is de high-performance versie van de Britse Sunbeam Alpine Roadster en mede ontworpen door de legendarische Amerikaan Caroll Shelby. Het model met een dikke V8 voorin is van 1964 tot 1967 geproduceerd en er zijn er slechts zo’n 7.500 van gemaakt. Kritische geesten stellen daarbij dat minstens een even zo groot aantal Alpines ergens in hun leven buiten de officiele paden om van een V8 is voorzien. Maar het echte begin werd gezet door de legendarische Caroll Shelby.

Shelby was bekend geworden door zijn schepping van de AC Cobra en hoopte een contract in de wacht te slepen van de Rootes Group om de Sunbeam Tiger in Amerika te kunnen bouwen.

In plaats daarvan werd de Sunbeam Tiger productie aan Jensen in Engeland uitbesteed en ontving Shelby royalty’s voor elke auto die van de band liep. Er waren twee modellen door de tijd heen, de serie 1 met een 4.3 liter V8 en de serie 2 met een 4.7 liter V8. De eigenaar van de Rootes Group boekte enkele successen met de auto in de rallysport en gedurende twee jaar was de Sunbeam Tiger recordhouder op de kwart-mijl in de USA.

Niet met een schoenlepel, maar met een hamer

Blijkbaar werd de motorruimte van een voormodel ooit bij Shelby met een moker op maat gemept om de Ford V8 er in kwijt te kunnen. Jensen bouwde later Alpines om naar Tigers door de middentunnel er gewoon uit te slijpen en er een bredere in te puntlassen. Kortom: De eerste Tigers waren structureel over- gemotoriseerd. Knallen maar!

De Sunbeam Tigers waren dus een ‘work in progress’. Het exemplaar dat we in het mei nummer van AMK laten zien is daar een schitterend voorbeeld van: eigenaar Frank Maas maakte zijn Sunbeam Tiger tot de auto die hij had kunnen zijn. Dat gebeurde met een heleboel vakmanschap en middels een uitgelezen netwerk.

Echte Sunbeam Tigers zijn intussen heel duur. En zelfs de dure exemplaren zijn vaak niet ras zuiver. Sunbeam Tigers lieten zich blijkbaar erg makkelijk aanpassen/opwaarderen naar de smaak van hun eigenaars of de technische ontwikkelingen in de tijd. Dat is van belang om te weten indien u aan fabrieksoriginaliteit hecht.

Mocht u dus eerdaags een Sunbeam Tiger willen scoren; haal hem dan niet uit het asiel, maar ga naar een gespecialiseerde grote kattenliefhebber. En maak daarbij niet de fout te denken dat Jaguar liefhebbers gek op alle grote katten zijn.

