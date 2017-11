Stichting Autobelangen lanceert voorstel voor wijziging oldtimerregeling

De huidige MRB oldtimerregeling voor oldtimers heeft op meerdere vlakken niet het gewenste effect opgeleverd. De Stichting Autobelangen heeft mede om deze reden het Oldtimer Amendement 2017 bij CDA afgevaardigde Pieter Omtzigt ingediend. De aanpassing van de maatregel dient volgens Stichting Autobelangen het doel om tot een evenwichtig en rechtvaardig oldtimerbeleid te komen. “De belangen van de oldtimerbezitter worden hiermee gediend. De doelstellingen van de overheid zullen daarbij niet uit het oog worden verloren”, zo schrijft de stichting in het amendement. Opvallend: de verantwoordelijken stellen voor om motorrijtuigenbelasting op oldtimers vanaf 30 jaar te heffen. Een brandstoftoeslag voor diesel en LPG voertuigen wordt eveneens genoemd.

De voorgestelde wetswijziging draagt volgens Autobelangen bij aan het behoud en ontstaan van cultureel rijdend erfgoed. Verder zou het hobbymatig bezit van alle typen oldtimers (weer) bereikbaar gaan worden, wanneer de voorstellen in wetgeving worden vertaald. Het amendement sluit volgens hen aan bij Europese standaarden en richtlijnen omtrent oldtimers. Daarbij geldt de leeftijd van 30 jaar en ouder als uitgangspunt.

Wijziging oldtimerregeling sluit aan bij APK regelgeving

Tevens vindt de wijziging aansluiting bij bestaande Nederlandse APK regelgeving voor oldtimers. Autobelangen stelt daarnaast, dat de plannen budgetneutraal kunnen worden doorgevoerd. In het Amendement wordt verder gesproken over het feit dat er geen aanzuigend effect (import) ten aanzien van dieselvoertuigen zal optreden. Ook wordt over de gehele linie de leeftijd en niet het bouwjaar als uitgangspunt gehanteerd. Tot slot kent het voorstel geen “ophokplicht” of andere rij beperkingen.

Voorstel Autobelangen in de praktijk

De Stichting Autobelangen opperde méér. Alle in Nederland geregistreerde personenauto’s, bedrijfsauto’s, motorfietsen, kampeervoertuigen, bussen en vrachtauto’s in de leeftijd van 30 jaar en ouder worden bij ingang van dit amendement belast. Zij vallen dan onder het zogenaamde oldtimer MRB-tarief. Bezitters van deze categorie oldtimers zouden in de plannen van Stichting Autobelangen per tijdvak van één jaar dan MRB gaan betalen. De oldtimer motorfietsen worden in dat voorstel belast voor €25 per jaar, terwijl alle andere oldtimers dan voor €100,– per jaar worden aangeslagen.

Brandstoftoeslag

In de plannen van Stichting Autobelangen geldt voor personenauto’s en bedrijfsauto’s tot 3500 kg op LPG en diesel een brandstoftoeslag. Deze wordt dan gehanteerd tot het bereiken van de 40-jarige leeftijd van het voertuig. Men stelt een bedrag van maximaal 400 euro per jaar voor. Als optie heeft Autobelangen nog aangegeven dat vanaf het bereiken van de leeftijd van 50 jaar het oldtimertarief nihil wordt. In dat geval geldt een volledige MRB vrijstelling.

Inning van het oldtimertarief

Het oldtimertarief dient in het Amendement per tijdvak van een volledig jaar voldaan te worden. Het eerste tijdvak begint bij de aanvang van de “datum tenaamstelling”. Eigenaren van oldtimers ontvangen hiervoor bij aanvang van elk tijdvak een rekening voor het volledige tarief van de Belastingdienst. Zo vindt geen restitutie plaats in het geval dat het voertuig in een lopend tijdvak (van 1 jaar) geschorst, geëxporteerd of verkocht wordt. Verder hoeft in de plannen van Autobelangen voor reeds geschorste voertuigen geen oldtimertarief betaald te worden.

Alle opbrengsten ten gunste van de Staat

Wanneer het voertuig uit de schorsing wordt gehaald binnen een lopend tijdvak (bij aanvang van het tijdvak was het voertuig geschorst), dan ontvangt de eigenaar over het resterende tijdvak een rekening. De brandstoftoeslag voor diesel en LPG wordt -niet afwijkend van de reguliere MRB- per maand, kwartaal of jaar geheven. Over de brandstoftoeslag wordt daarom ook restitutie verleend bij schorsing. Oók bij verkoop is dit het geval. Er worden in het voorstel géén provinciale opcenten geheven over het oldtimertarief. Alle opbrengsten komen ten gunste van de staat.

Invoering van het oldtimertarief

Autobelangen stelt verder voor, dat bij invoering van dit amendement per 1 januari 2018 -als gevolg van de overgang van de ene in de andere maatregel- eenmalig voor een verkort tijdvak te worden betaald. Iedere eigenaar ontvangt een rekening van de Belastingdienst naar rato over de periode van 1 januari tot aan de datum tenaamstelling in 2018.

Verwachte effecten

In het door Stichting Autobelangen bij Pieter Omtzigt ingediende amendement wordt gesteld dat het bezitten en rijden van een (jonge) oldtimer weer betaalbaar wordt. Met name de liefhebbers met een kleinere beurs zullen volgens de Stichting Autobelangen hiervan profiteren en hun hobby weer kunnen uitoefenen.