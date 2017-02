Rijden met de Volvo 240. Therapeutische oerkracht.

264 SHARES Deel Tweet

Bij Auto van Jan in Leeuwarden krijgen we weer eens de gelegenheid om de kwaliteiten van een Zweedse evergreen onder de loep te nemen . Een werkelijk in uitstekende staat verkerende Volvo 240 GL Injection (B 200 E motor met K-Jetronic), een onberispelijke onderhoudshistorie met louter Volvo-onderdelen, en een verleden met slechts twee eigenaren staat op ons te wachten. We maken hernieuwd kennis met de onvermoede en therapeutische kwaliteiten van het Zweedse succesnummer.

De Volvo waar wij mee gaan rijden werd in september 1990 nieuw in Brussel geleverd. Hij werd door de eerste eigenaresse voorzien van enkele opties, zoals een toerenteller en fraai lichtmetaal van Volvo. Daarnaast koos zij voor de fijne combinatie van een zilvergrijze buitenkleur en een overwegend blauw interieur. Dat is een fijn samenspel dat exact bij deze Volvo sedan uit 1990 past. Een auto, die tijdens zijn assemblage al een klassieker was.

Robuuste en gerieflijke kwaliteit

De zaterdagmiddag past zich aan de vredige Volvo aan en wij besluiten om de 240 GL te onderwerpen aan een fraaie rondrit ten oosten van Leeuwarden. Wanneer we instappen valt die typische 240 recht opzit houding ons ten deel. Het kost weinig moeite om een goede zitpositie te vinden. De stoelen zitten en ondersteunen uitstekend. Een inspectie voor vertrek maakt duidelijk dat over het bedieningsgemak van diverse voorzieningen is nagedacht. hoewel de kachelbediening wél enige studie vereist. Toch zijn de meeste knoppen op de tast vindbaar in dat fraaie, en vanuit de jaren zeventig kalm geëvolueerde interieur. En dat inzittendencompartiment zegt veel over het karakter van deze Volvo. De materialen zijn robuust en kwalitatief uitstekend. Zij zorgen voor een ingetogen vorm van gerieflijkheid. Juist door het ontbreken van overbodige opsmuk komt de kwaliteit op een prettige wijze naar voren.

Beschaafd en ingetogen ondanks grote afmetingen

Die lofzang gaat ook op voor het exterieur van de Volvo, die symbool staat voor een uitstekend afgewogen combinatie van kracht, grote afmetingen en ranke lijnen. Beschaafd en ingetogen laat de Volvo zien, hoe doorwrocht zijn makers deze auto bouwden. Alles klopt, alles voelt stevig aan. De portieren, de achterklep (die toegang biedt tot een forse bagageruimte) en de motorkap openen en sluiten heel gedecideerd,

Wanneer wij met de Volvo onderweg zijn ervaren wij de rust aan boord, die vermengd wordt met dat kenmerkende geluid dat de krachtbronnen van historische B motoren voortbrengen: een lichte brom en een forse luchtstroom laten zich hoorbaar combineren en geven de bestuurder de beargumenteerde indruk dat de motor het eeuwige leven heeft. Dat geldt ook voor de soevereine en buitengewoon comfortabele wegligging en de ervaren soliditeit van onderstel en carrosserie. Ondertussen worden we ons gewaar van een voortreffelijk schakelende en hooggeplaatste versnellingsbak. De uit voorzorg vervangen koppeling draagt daar absoluut aan bij.

Wij ervaren het in een Volvo die verlangend therapeutisch werkt. Hij spoort geen moment aan tot de keuze van de linkerbaan, terwijl hij over genoeg vermogen beschikt om op acceptabele wijze vooruit te komen. En dankzij een besturing die op comfort is afgestemd- in combinatie met het sublieme veercomfort- maant hij tot kalmte. Acute stuurmanoeuvres laat hij liever aan de snedige concurrenten van zijn tijd over.

Net ingereden buitenkans

Jan de Vries, eigenaar van aanbieder Auto van Jan, zegt het in de aanloop naar de fijne rit al. “Volvo-rijders zijn trouw en over het algemeen passen zij heel goed op hun auto’s.” Wanneer de volgende eigenaar bereid is om €9.950,– voor deze in welhaast sublieme staat verkerende Joris Goedbloed uit Zweden zal hij of zij merken, dat een Volvo 240 ook trouw is aan zijn eigenaar. Hij is iedere gevraagde Eurocent waard. Want deze late versie van de illustere 240-serie heeft alles in zich om nog decennia onder ons te blijven. Het is een auto van sublieme en doortimmerde kwaliteit, waarbij juist door het ontbreken van pretentie de organische kwaliteiten bovendrijven. En hij is met 133.000 kilometer op de klok net ingereden. Een buitenkans voor de liefhebber. En voor de zakelijke youngtimer rijder met een Volvo hart.

De afbeeldingen zijn gemaakt door Erik van Putten en Auto van Jan