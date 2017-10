Refurbished. ZGAN of zwaktebod?

Refurbished.

Refurbished is een relatief nieuw begrip dat in de smart phone handel snel aan populariteit wint. Ondanks dat het steeds vaker opduikt is het nog niet altijd duidelijk wat refurbishment precies inhoudt. Met ‘refurbished’ verstaan we producten die eerder ‘gebruikt’ zijn geweest en die dankzij een opknapbeurt van experts weer als nieuw zijn.

Op persoonlijke titel heb ik het met refurbished smart phones wel gehad na drie overleden exemplaren binnen de garantietermijn en een brokkelige aftersales service. Maar bij refurbished motorfietsen ligt dat gelukkig anders.

Dus ‘ZGAN?’

Maar ook Chang Jiangs, Russische zijkleppers en Enfields uit India kunnen ‘refurbished’ zijn. Dat ‘vernieuwen’ in de oude Sovjet Republieken. in de Volksrepubliek China en India heeft zij voors en tegens. De ‘voors’ zijn dat het lokale arbeidsloon laag ligt en dat er door de ongebreidelde productie van onderdelen overal nog voldoende new old stock is. Soms nog pakhuizen vol. Bij de Enfields lag de historie natuurlijk anders, maar de aantallen in India waren ook niet mis.

Op zo’n manier kan een motor met een officieel frame gerelateerd bouwjaar van voor 1975 – het jaar dat de typegoedkeuringen werden ingevoerd – met allemaal nieuwe onderdelen herboren worden. Legitiem volstrekt klassiek en toch ‘zgan’.

De verschillen in kwaliteit

En in dat zo goed als nieuw zit hem toch wat venijn. Ten eerste hadden de materiaal- en productiekwaliteit onder de diverse rode vaandels en in India niet altijd de hoogste eisen. Ten tweede is het zo goed als nieuw gerelateerd aan de tijd dat deze machines nieuw waren. Zeg tot aan de jaren vijftig plus het kwaliteitsniveau van het algemene werk en de productiefaciliteiten in de voormalige landen achter het ijzeren gordijn, China en India. En geloof ons: dat was en is is aanzienlijk lager dan hier.

Qua productie is het overigens wel grappig dat serieus onderzoek heeft uitgewezen dat de Russische M72’s geen onderlegringen onder de boutkoppen hadden. En dat in de voormalige Sovjet Unie blijkbaar gangbaar was op boutkoppen in 12 mm, en moeren in 14 mm bekwijdte te gebruiken.

Wat je mag verwachten

Je mag er dus ongeveer de eisen aan stellen als aan een machine van bijna 70 jaar oud. En dat nog met inachtname van het feit dat de Russen en Chinezen hun roots nog in de jaren dertig hebben.

Zie zo’n refurbished machine dus als het ideale uitgangspunt van een restauratie. Controleer letterlijk alles. Ook als daarvoor gesleuteld moet worden. Want bijvoorbeeld balhoofdlagers vinden het toch echt fijner om in vet te lopen. Motorwerk, dat hier herboren Chiang Jiangs importeert levert bij aflevering niet voor niets een ‘to do list” waar je rustig een weekje mee bezig kunt zijn.

Toch maar doen dus

Maar het maakt allemaal niet uit. Bij aanschaf van zo’n herboren motorfiets krijg je feitelijk een origineel in een prima staat voor een nette prijs. En je hoeft geen BMW embleem op je Rus of Chinees te plakken en geen Royal Enfield badge op je Enfield India te monteren. Laat ze voor wat ze zijn. Ze zijn al klassiek genoeg.

Maar je kunt natuurlijk ook nog altijd een nieuwe Ural of Royal Enfield kopen. Dan heb je een klassieker met garantie. Gekker moet het niet worden.