Rauno Aaltonen keert vijftig jaar na legendarische zege terug in Rally van Monte Carlo

Vijftig jaar na de grootse overwinning in de Rally van Monte Carlo keert de Finse legende Rauno Aaltonen terug op glorieuze grond. Hij neemt deel aan de Monte Carlo Rally Historique. En is vastbesloten om opnieuw de illustere wedstrijd op zijn naam te schrijven.

De winnende auto was klein. Het gejuich was enorm. Opluchting, trots, en een zekere mate van tevredenheid vermengde zich met enthousiasme. De Finse bestuurder Rauno Aaltonen stuurde een Mini Cooper S over de eindstreep als overall winnaar van de 36e Rally van Monte Carlo op 20 januari 1967. Dit was Mini’s derde triomf in Monaco na de overwinningen in 1964 en 1965. Het was bovendien een overwinning die in het teken stond van revanche.

Diskwalificatie van Mini in 1966, herovering eerste plaats in 1967

In 1966 zagen alle fans, coureurs en andere betrokkenen dat Mini voor het derde jaar op rij de historische race won. Tot verbijstering van het internationale journaille werd de zege van 1966 (inclusief de podiumplaatsen twee en drie, ook bezet door de Mini Cooper S) niet geldig verklaard. Hierdoor werd de Citroën DS en haar twee Finse bemanningsleden- tot winnaar uitgeroepen. De controversiële beslissing vond zijn grondslag in de ondeugdelijke verlichting die de drie Mini’s in dat jaar sierden. De sympathie van de fans voor de kleine Mini werd door de diskwalificatie alleen maar groter. En dankzij de rijvaardigheid van Aaltonen heroverde de Mini Cooper S een jaar later de eerste plek op het podium in Monaco.

Klassieke ontberingen na vijftig jaar

Rauno Aaltonen heeft besloten om de vijftigste verjaardag van zijn overwinning op zijn eigen wijze te vieren. Hij zal in de cockpit van een klassieke Mini proberen om de oude gloriedagen te laten herleven. Aaltonen zal de klassieke ontberingen de rally -over een afstand van bijna 1 250 kilometer- ondergaan. De start vindt plaats in Bad Homburg en via de steile bergwegen van de Franse Maritieme Alpen uitkomen in Monte Carlo.

Rally met optimaal geprepareerde Cooper S

Aaltonen is klaar voor het rijden van de route vol ontberingen. In meerdere opzichten, want de Fin reed de route in december al en stelde een routeboek samen. Daarnaast heeft hij ervoor gezorgd dat het MINI CLASSIC Rallye Team een optimaal geprepareerde Mini heeft samengesteld. Het gaat om een Mini Cooper S, die in 1965 ook in de Rally van Monte Carlo reed. Het Zweedse Söderqvist Engineering heeft de Mini conform de exacte specificaties herbouwd.

Heilig vuur moet leiden tot nieuwe zege

Kortom, slechts een paar weken na zijn 79-e verjaardag zal Aaltonen strijden in de twintigste Monte Carlo Rally Historique 2017. En hij mijmert hardop over hoe geweldig het zal zijn als hij de race weer wint, vijftig jaar naar zijn historische zege. Het zegt veel over de ambitie van Aaltonen om opnieuw op de hoogste trede van het Monegaskische podium te willen staan. Een ambitie, die ook duidelijk maakt dat het liefhebbers- en competitiebloed nog volop door de oude Finse aderen stroomt.