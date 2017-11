Porsche 914 en andere Porsches

Porsche Treffen Aquabest 28 mei 2017

Ook dit jaar regelt Arno Wienands Porsche 914 Parts weer een groot Porsche 914 plein tijdens het al bekende Porsche Treffen op AquaBest. Hier komen jaarlijks zo’n 2000 Porsche`s bij elkaar. Vorig jaar was de interesse van Porsche 914 eigenaars m/v al aanzienlijk. En het ziet er naar uit dat de Porsche 914 opkomst dit jaar nog groter is. De organisatie vraagt u wel zich vooraf aan te melden vanwege logistieke redenen. Deelname is gratis. Volg deze link om je aan te melden. http://www.puurpm.nl/porsche-treffen-registratie Arno ontvangt graag een cctje op zijn eigen e-mailadres (info@914parts.eu) zodat hij de juiste ruimte kunnen reserveren. Als u met uw 914 komt, laat ook even weten of je alleen komt of dat je een passagier mee neemt. Dan komen we in elk geval niet met een tekort aan koffie te zitten! Arno en zijn team doen er alles aan om het net zo gezellig te maken als vorig jaar.

En de hele organisatie verheugt zich nu al om iedereen daar weer te mogen verwelkomen.

https://www.facebook.com/events/949212258511626/