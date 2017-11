Opel viert 50 jarig bestaan van Opel Commodore in bijzondere klassieker rally

Exact 50 jaar geleden verscheen de Opel Commodore als nieuw vlaggenschip ten tonele met de 2.2 én de 2,5-liter motor. In beide gevallen betrof het een zes cilinder in lijn krachtbron, waarmee Rüsselsheim een nieuwe troef uitbracht in de Sonderklasse. Opel viert nu de vijftigste verjaardag door vier exemplaren van de Opel Commodore type A, B en C, uit te brengen in de 20ste Silvretta Classic (6-8 juli).

Merkambassadeur en winnaar van de 24 uur van Le Mans, Joachim Winkelhock, zal het Opel Classic team leiden in deze klassiekerrally door Montafon. Hij zit aan het stuur van een uit 1972 stammende Opel Commodore B GS/E (Grand Sport/Einspritzung) met 190 pk. Een nieuwe Insignia Grand Sport vergezelt de historische Commodores. Het nieuwe topmodel van Opel zet daarmee de illustere GS naam terug op de kaart. Het geeft de rally voor de Opel fans een extra tintje.

Rally in Partenen

De start en de finish van alle drie de etappes van de rally is in Partenen. De route van in totaal 600 kilometer voert door de Oostenrijkse Alpen. Enkele hoogtepunten voor bezoekers en deelnemers zijn de Silvretta Hochalpenstrasse, de 2.037 meter hoge Bieler Höhe; de afdaling naar de Piller Höhe op dag twee (met lunchstop vanaf 12.00 uur bij Hotel Weißseespitze); de Furkajoch met een stop bij Hotel Waliser Stuben (8 juli, 12.00 uur); en tot slot de “Grosser Preis von Vandans” als spectaculaire finale op zaterdag vanaf 14.00 uur.

Debuut: vijftig jaar geleden

De eerste Opel Commodore kwam in 1967 als upgrade van zustermodel Opel Rekord C op de markt. Hij was in de eerste jaren leverbaar met een drietal motorvarianten. De 2.2 en de 2.5 S maakten hun opwachting in het Commodore vooronder. Spoedig werd het gamma uitgebreid met de 2.5H motor met twee carburateurs, de hoog liggende nokkenas én 130 PK. In alle gevallen betrof het zes cilindermotoren. De sportieve GS-versie met dubbele carburateur, houtafwerking in het interieur en een toerenteller werd gepaard aan de laatst genoemde krachtbron en werd de topper in de reeks. De GS/E, met een elektronisch brandstofinjectiesysteem van Bosch, verscheen in 1970 en kreeg een onderstel met onder meer gasgevulde schokbrekers, schijfremmen achter en een gemodificeerde cardanas. Vanaf april 1970 was overigens ook de beperkt gebouwde GS/2.8 leverbaar, en deze Sonderedition werd tot september 1971 gemaakt.

Commodore ontwikkelingen

De Opel Commodore A was leverbaar als sedan met twee- en vier deuren en als coupé. Karmann bouwde een cabriolet studiemodel en ook de stationwagen (Voyage) kwam het stadium van proefproject niet voorbij. Vanaf 1968 stond de GM-Straatsburg volautomatische drie versnellingsbak de koper optioneel ter beschikking.

Gebouwd in drie generaties

De eerste generatie Opel Commodore werd tot 1972 gebouwd. Hij werd opgevolgd door de B-generatie, die de Rekord D als basis kende en ook weer uitsluitend met zescilinder motoren leverbaar was. De heilige graal is voor velen nog altijd de GS/E met 2.8 motor, een toonbeeld van performance in de jaren zeventig. Voor modeljaar 1978 stond de Opel Commodore C, het zustermodel van de Rekord E, gepland. Het werd de laatste generatie van de Opel Commodore. Hij werd tot en met de zomer van 1982 gebouwd.