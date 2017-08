Oldtimerfarm opendeurdagen

Ongetwijfeld is er ook volgend weekend weer van alles en nog wat te doen. Maar wilt u ook wel even ongedwongen auto’s gaan kijken, misschien wel wat leuks gaan kopen, dan zouden wij de opendeurdagen van onze Belgische adverteerder Oldtimerfarm adviseren. Die zijn vanaf vrijdag 1 tot en met zondag 3 september en er is van alles te zien. Elke dag tussen 10 en 17 uur zijn er rond de 400 auto’s te koop, staan de heren u persoonlijk te woord over aan- en verkoop en kunt u samen met hopelijk talloze andere bezoekers parkeren op de speciale parkeerplaats voor bezoekers die met een oldtimer komen.

Oldtimerfarm is gevestigd aan de Steenweg op Deinze 51c in Aalter, België dus. Meer informatie via info@oldtimerfarm.be en www.oldtimerfarm.be of +32 (0)472-40.13.38. Entree is gratis.