Gemiste kans

Oei, een gemiste kans. Speerden wij onlangs door het Britse landschap om vlak voor een bocht in de buurt van Wednesbury spontaan geconfronteerd te worden met het hierbij afgebeelde restauratieobject, een heuse Ogle SX 1000. Uit 1962.

Compleet en origineel

Een uniek wagentje dat gebruik maakt van Classic Mini (Cooper ‘S’) onderdelen. De carrosserie is van gewapend polyester. Er zijn er ooit 66 van gebouwd, blijkt deze het chassisnummer 8 te hebben… Er schijnen nog 39 stuks van over te zijn, waarvan een zestal in Japan. Het wagentje was net voor slechts £ 8.000 verkocht, zeg maar 12 mille aan euro’s. Er werd gewacht op de nieuwe eigenaar… Inspectie leerde dat alle originele onderdelen erbij waren. Badges, Microsell Contour kuipstoeltjes, de (openslaande) achterruitjes, alle glas, alle interieur delen, benzinetank, dashboard, de Dunlop velgen, zelfs een splinternieuwe achterruit van plexiglas. Bij aflevering was dit wagentje voorzien van een 997 Cooper motor, nu is een 1.275 cm3 Cooper ‘S’ motor gemonteerd. Qua polyesterwerk zag alles er helemaal prima uit. Kon zo gespoten worden, na een grondige schuurbeurt. De originele kleur was ‘goud’ en dat staat ook op het aanwezige originele kentekenbewijs met registratienummer 201 ANW.

Mooi project

Voordat de koets gespoten wordt is het natuurlijk verstandig alle mechaniek te demonteren, schoon te maken, eventueel te ontroesten en te spuiten. Motorrevisie, versnellingsbakrevisie en dan ‘schroeven’. Zo’n restauratie is aanzienlijk eenvoudiger dan die van een Classic Mini uit de jaren zestig. Naar het schijnt zijn er voldoende onderdelen in omloop, maar dat niet alleen, de toenmalige fabrikant gebruikte veel spullen van andere auto’s uit die tijd. Achterlichten van een Hillman Minx, deursloten van een Rover P4, de voorruit van een Riley One Point Five, asbakjes uit een Morris Minor, bumperrozetten van een Austin-Healey Sprite ‘Kikkeroog’.

Prachtige investering… om nooit meer te verkopen

Mocht u het ‘voor het geld doen’, dan kunt u rekenen op een behoorlijke winst. Een gerestaureerd exemplaar brengt tussen de vijftig en zestig mille in het laatje. In Britse ponden welteverstaan. Vermenigvuldig dat getal met 1.2 en u ziet water branden? De pech is echter, dat als u het wagentje helemaal ‘klaar’ heeft en er een ritje mee gemaakt heeft, bent u er zelf opnieuw aan verknocht en gaat u het ding nóóóóóit meer verkopen. Is dus een spaarpot voor later, want de komende decennia zal een Ogle SX 1000 alleen maar in waarde stijgen. Enne…, een replica – die zijn er namelijk ook genoeg te koop – wordt nooit een echte, temeer daar er hele registers worden bijgehouden…